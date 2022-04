Una dona espanyola de 31 anys que va contreure covid-19 dues vegades en menys de tres setmanes s'ha convertit en el primer cas documentat amb la bretxa temporal més curta coneguda entre infeccions, segons es desprèn d'un informe que es presentarà en el Congrés Europeu de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses (ECCMID) d'enguany a Lisboa, Portugal, entre el 23 i 26 d'abril. Haver superat la covid-19 i estar vacunat no és garantia de no patir una nova infecció, i segons aquest informe pot passar abans del que s'esperava. Concretament en 20 dies. Aquest va ser el temps que aquesta espanyola passa de contreure la variant Delta a ser infectada per òmicron.

La dona, una treballadora de la salut, va donar positiu per primera vegada el 20 de desembre de 2021, en una prova de PCR durant l'avaluació del personal en el seu lloc de treball. Estava completament vacunada i havia rebut una vacuna de reforç 12 dies abans. El pacient, que no va desenvolupar cap símptoma, es va aïllar durant deu dies abans de tornar a la feina. El 10 de gener de 2022, només 20 dies després de la primera prova positiva, va desenvolupar tos, febre i es va sentir malament en general i es va fer una altra prova de PCR, que també va ser positiva. La seqüència del genoma complet va mostrar que el pacient havia estat infectat per dos ceps diferents de SARS-CoV-2. La seva primera infecció, al desembre, va anar amb la variant Delta. El segon, al gener, va anar amb la variant òmicron.

La variant òmicron havia estat identificada com una variant preocupant per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) poc més d'un mes abans, el 26 de novembre de 2021. El cep, que es va convertir en la variant dominant a tot el món, és molt més infecciosa que Delta i pot evadir la immunitat d'infeccions passades i de vacunes. «Aquest cas destaca el potencial de la variant òmicron per evadir la immunitat prèvia adquirida, ja sigui per una infecció natural amb altres variants o per vacunes. En altres paraules, les persones que han tingut covid-19 no poden assumir que estan protegides contra la reinfecció, fins i tot si han estat vacunades per complet», assenyala la doctora Gemma Recio, de l'Institut Català de Salut, a Tarragona, una de les autores de l'estudi.

«No obstant això, tant la infecció prèvia amb altres variants com la vacunació semblen protegir parcialment contra la malaltia greu i l'hospitalització en persones amb Òmicron. Aquest cas també subratlla la necessitat de fer vigilància genòmica de virus en infeccions en els qui estan completament vacunats i en reinfeccions. El monitoratge ajudarà a detectar variants amb la capacitat d'evadir parcialment la resposta immune», conclou.