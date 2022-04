En l'últim mes els preus dels productes i serveis de primera necessitat s'han disparat i res apunta a una baixada pròxima. Anar al supermercat s'ha convertit en una tasca pràcticament de luxe i omplir el carro de la compra s'està fent cada vegada més difícil. Tots els aliments han vist incrementat el seu cost i els clients dels supermercats ja han començat a denunciar públicament la situació. No tant l'alça en els preus sinó que a més, la quantitat també s'ha vist reduïda.

Aquesta pràctica es coneix com a reduflació i consisteix a posar menys quantitat de l'habitual en un envàs. Es tracta d'una tàctica legal, sempre que les empreses reflecteixin la nova quantitat en els envasos, i sol fer-se servir en èpoques de crisi econòmica o en temps inflacionistes com els actuals. En alguns casos els clients no s'adonen, però això no ha passat amb el pa de motlle format familiar de Mercadona. La cadena de Juan Roig ha fet canvis en un dels seus productes més consumits i els consumidors han volgut fer-li saber que sí que s'han assabentat.

Un usuari de Twitter ha compartit una fotografia de la seva última visita a Mercadona. En ella es pot veure com un client ha deixat una nota al costat del pa de motlle mostrant el seu descontentament amb els nous canvis. «Augmenteu el preu i a més baixeu el nombre de llesques. De 28 a 26. Lladres» es pot llegir en la imatge.

La publicació no ha passat desapercebuda i ja ha superat les 30.000 reaccions. Molts clients han compartit el seu descontentament a través de Twitter i fins i tot han arribat a esmentar a Mercadona perquè donés explicacions. Aquest format de pa bimbo ara es ven a un preu d'1, 25 euros quan abans es podia comprar per menys d'1 euro.