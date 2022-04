Aquesta setmana Cetir Ascires inicia la seva activitat de Diagnòstic per Imatge a la nova Clínica Girona. Un trasllat que suposa una aposta per la innovació i la millora de les instal·lacions, tot mantenint l’acurat estàndard de qualitat en l’experiència del pacient. En aquesta nova etapa, el grup biomèdic Ascires reafirma la seva vocació de ser pioner en la introducció de la tecnologia mèdica més capdavantera, que incorpora algorismes de diagnòstic propis i la intel·ligència artificial aplicada al diagnòstic de precisió.

El Grup Clínica Girona va ser el primer a introduir la gammagrafia i la teràpia metabòlica a Girona, juntament amb Cetir, que és responsable del Diagnòstic per la Imatge en l’especialitat de Medicina Nuclear de la clínica des del 2001. A més, el 2020 Cetir Ascires va portar a la Regió Sanitària Girona el primer PET/TC, tecnologia híbrida que permet integrar, en una única prova diagnòstica, els beneficis de la Medicina Nuclear i el Radiodiagnòstic. Amb aquesta tecnologia, és possible determinar, de manera precisa, l’abast de malalties oncològiques, però també neurodegeneratives, processos inflamatoris i determinades patologies cardíaques.

La nova Medicina Nuclear

La nova unitat de Medicina Nuclear posa al servei del pacient les tecnologies híbrides SPECT/TC i PET/TC: «Aquests equips incorporen eines potents de diagnòstic per la imatge: la Tomografia d’Emissió de Positrons (PET), la Tomogammagrafia (SPECT) i la Tomografia Computada (TC). Mitjançant aquestes tècniques s’adquireixen i es registren simultàniament imatges que proporcionen informació anatòmica i funcional, amb la consegüent millora de la capacitat de detecció i localització de la malaltia, cosa que les converteix en equips avançats de màxima precisió diagnòstica», afirma la Dra. Sara Guirao, directora mèdica del Servei de Medicina Nuclear de Cetir-Clínica Girona.

El nou servei de Medicina Nuclear disposa, a més, d’una nova Unitat de Radiofarmàcia, amb producció autònoma de radiofàrmacs, així com d’una unitat de Teràpia Metabòlica Ambulatòria, que ofereix les garanties requerides per aplicar tractaments d’última generació com ara la radioembolització i la teràpia amb radiolligants.

A més, tota la tecnologia respon a la vocació del grup biomèdic Ascires per la medicina personalitzada de precisió, gràcies a la contínua innovació en el desenvolupament de biomarcadors d’intel·ligència artificial i en algorismes de diagnòstic propis, que integren les dades genòmiques, clíniques i les procedents del Diagnòstic per la Imatge.

Portant a Girona la medicina del futur

«Amb aquestes noves instal·lacions, les ciutadanes i els ciutadans de les comarques gironines guanyen un gran centre sanitari, un hospital modern, absolutament accessible, confortable i eficient, amb el personal de sempre i el tracte humà que ens caracteritza i que, a més, disposa de la tecnologia més innovadora per fer present a Girona la medicina del futur» declara Carles Espígol, gerent de Clínica Girona. I és que la nova Clínica Girona, situada a l’entrada sud de la ciutat, al carrer de Barcelona 206, és una aposta per la innovació. Construïda sota criteris de màxima sostenibilitat, ha suposat una inversió d’uns 65 milions d’euros, sumant obra i equipament, i n’ha triplicat la superfície, que ha passat de 13.000 a 41.000 metres quadrats.

Sobre Cetir Ascires

L’equip mèdic català Cetir forma part del grup biomèdic Ascires. D’arrels mediterrànies, per tecnologia i nombre de pacients atesos anualment, aquest grup és pioner a Espanya tant en Diagnòstic per la Imatge com en Medicina Nuclear.

Amb una trajectòria de més de 50 anys, centra la seva activitat en el diagnòstic de precisió i el tractament, i reinverteix anualment una mitjana del 15% dels beneficis en R+D+i. Una reinversió que li permet la constant incorporació de l’última tecnologia i el software mèdic.

