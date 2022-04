És ben sabut que és millor menjar la fruita sencera que no pas beure-la en suc. Alguns estudis han revelat que en format líquid aquests aliments perden la major part del seu valor nutricional i augmenten en sucre. Això no obstant, la cadena de supermercats valenciana, Mercadona, ha presentat un producte molt vàlid per aquelles persones que els agrada cuidar-se en el seu dia a dia.

Es tracta del suc de tomata. Sí, aquest aliment, encara que molta gent no ho sàpiga, es troba dins de la categoria de les fruites i és una gran opció, ja que presenta un valor energètic, gairebé, menyspreable (22 calories per 100 grams de producte). A més, aquesta hortalissa és una gran font de fibra, fent que sigui molt saciable.

Per si no fos poc, la tomata també se la relaciona pels alts números en minerals, concretament del potassi (290 mg per 100 grams) i vitamines dels grups B, C i A. Aquests elements provoquen que sigui un producte antioxidant. Tanmateix, el consum de grans quantitats d’aquesta hortalissa s’ha relacionat sempre amb l’increment d’àcid úric en les persones provocant la malaltia de la gota. Recentment, s’ha demostrat, a través d’estudis científics, que aquestes creences són errònies i que no existeix cap relació.

Respecte al nou producte que Mercadona ha posat a la venda, es tracta d’un suc elaborat a partir de concentrat de tomates i es presenta en un brick d’un litre amb un preu de 0.70 cèntims. Com l’hortalissa, el líquid té un valor energètic molt baix (18 calories per cada 100 ml) que prové dels hidrats de carboni, dels quals 3.3 grams són sucres naturals de les tomates. L’altre ingredient per elaborar aquest suc és la sal marina amb 0.6 grams per cada 100 ml; això vol dir que si algú beu el litre sencer, beuria 6 grams de salt, que és la dosi recomanada diària.