L’entrenador del Girona FC, Miguel A. Sánchez Muñoz, Michel, participarà també a la Jornada Esport i Salut que tindrà lloc el pròxim dia 28 d’abril a l’Auditori CaixaBank (18h), carrer de la Creu, 31 de Girona, organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica. La sessió comptarà amb la participació de diversos experts i ponents que parlaran sobre els límits a l’hora de practicar esport o les precaucions que s’han de prendre a determinades edats, entre altres qüestions.

La Jornada Esport i Salut compta amb el suport de CaixaBank i té com a col·laboradors principals: SportCat, Montepio Girona i la Secretaria de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat. La jornada és gratuïta, però cal inscripció prèvia aquí.

La jornada començarà amb les ponències dels experts. El primer a intervenir serà el doctor Ramon Brugada, cap del servei de cardiologia de l’hospital Josep Trueta i director del centre de Genètica Cardiovascular de l’IDIBGI que pronunciarà la ponència amb el títol «Esport? Sí, però amb seny»; a continuació està prevista la participació el doctor Jordi Surós, metge especialista en Medicina Esportiva, màster en Traumatologia Esportiva i director gerent de Sportcat amb la conferència «Prevenció, rehabilitació i readaptació esportiva de les lesions. Com s’ho fa l’elit per recuperar-se tan ràpid?».

Les ponències es complementaran amb David Sierra, consultor especialitzat en psicodinàmica de grups i desenvolupament d’equips d’alt rendiment que parlarà de «Confiança i vulnerabilitat en el rendiment esportiu» i de la doctora Montse Ribas, directora del servei de Radiofísica i radioprotecció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb «El metge d’esport...per què?».

Després d’una pausa la sessió es remprendrà amb una taula rodona que portarà per títol «Com cuidar-se per millorar el rendiment esportiu?». Comptarà amb les intervencions de Mar Suy, capitana del grup de xou del Club Patinatge Artístic Girona; Clàudia Vilà, exgimnasta artística; Ramon Benito, exjugador d’hoquei sobre patins; Èric Vila, jugador del Bàsquet Girona i Maica Rubinat, coordinadora territorial del Pla d’Activitat Física, Esport i Salut de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física. La taula estarà moderada per Jordi Roura, cap de redacció de Diari de Girona.

La Jornada Esport i Salut es tancarà amb l’entrevista al tècnic del Girona, Michel i posteriorment es farà la cloenda de l’acte.