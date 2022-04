El pit de pollastre sempre ha estat relacionat amb les dietes baixes en calories i aquelles per a esportistes. A la brasa o a la planxa, es tracta d'un aliment ric en proteïnes, amb un nivell molt baix de calories que agrada, pràcticament, a tothom. De fet, és tan popular i genèric que quan algú degusta algun producte exòtic, acostuma a dir que el sabor és semblant al del pollastre.

Tot i que, està inclòs dins de la dieta habitual de molta gent, la seva preparació pot suposar romandre uns quants minuts entre fogons. Sabedor que ens trobem en la societat de la immediatesa, Mercadona ha posat a la venda pit de pollastre cuit en un nou format que pot estalviar minuts a la cuina: es tracta de pit de pollastre enllaunat.

La xarxa de supermercats valencians presenten el pit de pollastre al natural en un format de dues llaunes de 80 grams, sense escórrer, o de 52 grams, amb el líquid escorregut. És una opció molt vàlida per aquelles persones que volen perdre pes, ja que només està elaborat amb tres ingredients (pollastre, aigua i sal), conté 30 grams de proteïna, fent que sigui una gran font d'aquest nutrient, i presenta, només, 1.3 grams de greixos per cada 100 grams de producte.

El format en llauna és una gran novetat, perquè permet portar a qualsevol lloc aquest aliment per degustar-lo, es tinguin o no, recursos suficients per a cuinar-los. Per si tot això fos poc, presenta un preu assequible per a totes les butxaques gràcies als seus 1,65 euros per cada dues llaunes. La millor manera de consumir-ho és amb una font d'hidrats de carboni (arròs, pasta...) i de verdures.