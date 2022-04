Existeixen diverses maneres de perdre pes i menjar saludable, amb dietes tan variades com interessants. Quant a l'exercici físic, existeixen diverses rutines per a començar que t'ajuda a reduir el greix del teu cos. És cert que el ritme frenètic de vida actual impedeix que puguem treure uns minuts per a acudir a un gimnàs. No obstant això, existeixen diverses taules que et poden ajudar a dur a terme una activitat física òptima a casa i en poc temps.

Els experts en nutrició recomanen prendre el suc d'un superaliment que et permet baixar el colesterol i perdre pes. La meitat de la població espanyola té alts nivells de colesterol en la sang. Així ho assegura un estudi de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC), del qual a més es desprèn que gran part de les persones que pateixen aquest problema no fan res per a tractar-ho. I ja no sols amb medicines. Malgrat que el colesterol alt és el principal factor de risc per a les malalties cardiovasculars, molts descuiden els hàbits diaris i continuen consumint aliments que eleven el LDL (colesterol 'dolent'). Encara que la dieta és només una part d'aquests hàbits (s'ha d'emportar una vida sana realitzant també exercici), aquí t'ensenyem què menjar i què no per a baixar el colesterol "dolent". Per això, recomanen prendre suc d'albergínia. L'albergínia admet multitud de possibilitats, però existeixen uns certs clàssics deliciosos que es preparen amb ella i que són un èxit. El nou producte de Mercadona que arrasa entre el públic Ingredients: 100 gr d'albergínia 70 ml d'aigua Mètode de preparació: 1- En una liquadora, col·locar tots els ingredients i liquar durant cinc minuts. Si ho prefereixes, pots substituir l'aigua per suc de taronja.