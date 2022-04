Els endocrinòlegs avisen que 8,4 milions d’adults i 1,5 milions de nens són obesos a Espanya

L’obesitat és una de les malalties més prevalents i menys diagnosticades de la història que afecta a Espanya 8,4 milions d’adults i 1,5 milions de nens i el 2030 es preveu que arribi al 30% de la població adulta, segons endocrinòlegs i responsables de les unitats hospitalàries d’obesitat.

L’endocrinòloga Susana Monereo va destacar que l’obesitat és una malaltia «crònica i recidivant, que sobrecarrega tots els òrgans i els envaeix de greix i és causa de les malalties més prevalents», i no obstant el 73% dels adults amb aquesta malaltia no es percep com a obès.

Moreneos va explicar que Espanya s’ha sumat a una iniciativa mundial per donar visibilitat i respostes a la crisi de l’obesitat, i en aquest sentit va recordar que l’obesitat està associada a més de 200 problemes de salut i, en concret, a malalties com ara la diabetis tipus 2 o el càncer, ja que s’associa a onze tipus, entre ells el de mama i endometri en les dones, i el de pròstata i còlon en homes.

L’endocrinòloga, que és responsable de la Unitat d’Obesitat de l’hospital Ruber Internacional (Madrid), també va destacar l’estigma que suposa patir aquesta malaltia i va advertir del seu «imparable» creixement, que requerirà molts més recursos econòmics.

Avui, el sobrecost que l’obesitat suposa per al Sistema Nacional de Salut és de 2.000 milions d’euros, i s’estima que superarà els 3.000 milions el 2030. A més, implica un descens de la productivitat laboral en 479.000 treballadors a l’any.

També el doctor Antonio José Torres, director mèdic de la Unitat de Tractament Multidisciplinar de l’Obesitat de l’hospital Madrid Montepríncipe, va posar l’accent en la necessitat de sensibilitzar els poders polítics i la societat civil sobre un problema que afecta una quantitat «ingent» de pacients a Espanya, gairebé deu milions, i que augmenta. Torres va apostar per la importància d’acudir a tractaments farmacològics o a la cirurgia, i va recordar que a Espanya amb 400.000 pacients amb obesitat mòrbida només se sotmet a una intervenció quirúrgica menys del 3% i al voltant de 10.000 es troben en llista d’espera.

Mentrestant, el doctor Felipe Casanueva, cap de la unitat d’obesitat d’HM Hospitales a Galícia, va afirmar que la barrera principal és que la societat no està conscienciada sobre la importància d’una malaltia «greu, crònica i multifactorial».

«Què passaria si quan va començar la pandèmia de covid hi hagués 8,4 milions d’habitants infectats alhora i sense vacunes?», va assenyalar aquest especialista per evidenciar el volum d’una patologia que, tot i això, encara no ha convençut de la seva gravetat encara ni administradors ni la societat en general. Casanueva va alertar que si l’obesitat segueix creixent així pot «destruir el sistema sanitari espanyol, universal i gratuït».

Aquest expert va situar l’obesitat com un problema d’«emergència sanitària» que no poden aturar només els metges i va instar els polítics a assumir el problema i incorporar-lo als seus programes de Govern i al Congrés a elaborar un programa nacional de prevenció de la malaltia, transversal i multipartidista, que sigui avalat per la unanimitat de l’arc parlamentari.

Per a Casanueva, «mentre no hi sigui tota la societat involucrada, polítics, administradors, metges, alcaldes..., no aconseguirem combatre el problema». I va insistir que, actualment, l’obesitat és l’única malaltia greu a Espanya els tractaments farmacològics i mèdics de la qual no estan finançats per la sanitat pública, fet que suposa «una gran anomalia».