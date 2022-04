L’administració de fàrmacs personalitzats en els aliments està més a prop

Administrar fàrmacs a través de la llet, la cervesa, el vi o el iogurt és una possibilitat més propera gràcies al descobriment de la presència de nanovesícules en subproductes de la indústria alimentària.

La troballa l’ha fet el grup de recerca de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), +Pec Proteomics, dirigit per Xavier Gallart-Palau, en col·laboració amb l’equip de recerca d’IMDEA-Food Research Institute de Madrid, encapçalat per Aida Serra.

Segons va explicar Gallart-Grau, «els aliments contenen vesícules extracel·lulars, unes partícules secretades per tots els tipus de cèl·lules, que les utilitzen per comunicar-se amb altres cèl·lules de l’organisme». La recerca ha demostrat que aquestes vesícules, batejades com BP-EVs per les seves sigles en anglès, presenten un alt potencial per ser utilitzades com nanovectors per administrar fàrmacs.