Uns 22.000 sanitaris han desenvolupat símptomes de covid persistent a Espanya

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha exigit que la covid persistent es declari malaltia professional. Per donar suport a la seva petició, el sindicat ha presentat resultats d’una enquesta realitzada entre 1.000 sanitaris de tot Espanya. Entre els titulars del sondeig destaca que uns 22.000 sanitaris de tot el país han desenvolupat covid persistent i que un 56,7%, no ha rebut cap mena de seguiment sobre la seva malaltia després de tornar a la feina.

CSIF ha denunciat «la desprotecció i l’abandonament» que estan patint aquests professionals: un 49% del personal enquestat assegura que el seu contagi per covid no ha estat catalogat ni com a accident laboral, ni com a malaltia professional. Més d’un milió de persones poden desenvolupar a Espanya covid persistent, associada en la majoria dels casos a símptomes com el cansament i el maldecap, i encara que pot afectar tots els col·lectius que han passat la malaltia, els candidats més probables són els adults entre 30 i 50 anys i les dones. Són conclusions que s’han plasmat en l’últim informe del Grup de Treball Multidisciplinar (GTM) que assessora el Ministeri de Ciència i dóna suport al Govern en matèries científiques relacionades amb la covid-19 des de l’inici de la pandèmia.

Malaltia desconeguda

Una malaltia emergent, encara molt desconeguda, que pateix prop del 10-15% de pacients que han patit coronavirus. Amb les darreres dades del Ministeri de Sanitat, fins al 10 de març de 2022, s’havien notificat 217.987 casos confirmats en personal sanitari de contagi per covid. Per això, CSIF estima que uns 22.000 sanitaris han desenvolupat símptomes compatibles amb la covid ​​persistent. Són dades que dilluns van posar sobre la taula el president del sector de Sanitat de CSIF, Fernando Hontangas, i la secretària nacional de Prevenció del sindicat, Encarna Abascal. «És alarmant l’abandonament d’aquests professionals que s’han jugat la vida cuidant-nos a tots. Estem molt preocupats per les greus seqüeles que presenten alguns i perquè no estan rebent cap seguiment», va afegir Abascal, que va xifrar en menys d’un 14% el percentatge de professionals a qui s’ha reconegut com a accident de treball el contagi de la malaltia. «Són molt pocs. És una realitat que no pot ser negada ni un minut més per les administracions», va censurar.

L’estudi, realitzat per CSIF entre novembre del 2021 i abril del 2022, amb enquestes a un miler d’empleats públics de centres de tot el país, revela que un 46,2% d’aquests sanitaris van tenir algun tipus de recaiguda després de la seva incorporació. A més, un 54% de les persones contagiades van afirmar -a l’hora de respondre a l’enquesta- que havien patit símptomes vinculats a la covid més de sis mesos després de rebre l’alta. «Estem molt involucrats amb aquest problema perquè sembla una cosa impersonal, però parlem de persones amb noms propis i que, malgrat la seva situació, han de continuar treballant», va assenyalar Abascal.

Les dades que ha aportat el sindicat mostren la persistència de símptomes sistèmics (debilitat, sudoració, febrícula…); els neurològics (mal de cap, confusió, trastorn de son, alteracions del llenguatge…), musculoesquelètics (dolors articulars, pressió toràcica…) i altres de tipus otorinolaringològics o oftalmològics (ulls secs, visió borrosa, mal de coll, etc.).