El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha confirmat que fins ara s'han detectat a Catalunya tres casos d'hepatitis greu de causa desconeguda en infants -un més dels que es van notificar la setmana passada- i que n'hi ha tres més de probables -aquesta xifra no varia-. Cap d'aquests 6 ha donat positiu en adenovirus, una de les causes que s'està investigant com a possible origen de la malaltia. En una atenció als mitjans de comunicació aquest divendres a Granollers, Argimon ha afirmat que estan «molt amatents» a possibles casos i a l'evolució de la situació. En l'àmbit espanyol, els casos totals -confirmats i probables- pugen dels 13 de l'últim informe a 22. D'aquesta xifra de nens que supervisa l'estat, 16 són menors de 10 anys.

A Espanya, dels 22 casos que estan sota el radar de les autoritats sanitàries, n'hi ha 7 que tenen menys de 3 anys. La distribució entre sexes és de 15 casos en nenes i 7 en nens. I en la distribució geogràfica, 6 dels nens viuen a Catalunya, 5 a Madrid, 2 a Andalusia, 2 a Castella la Manxa, 2 a Castella i Lleó, 2 a Galícia, 1 a les Illes Balears, 1 a Aragó i 1 a Múrcia. «Cal mantenir la intensitat a la vigilància i les actuacions que ja s'estan realitzant per a la investigació dels pacients per confirmar o descartar si hi ha un increment de casos d'hepatitis no filiada», conclou l'informe del Ministeri de Sanitat publicat aquest divendres sobre la situació.

Xifres europees

En l'àmbit europeu, el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) va publicar ahir la llista de casos detectats al continent, on destaca el Regne Unit, el país on es van registrar els primers nens amb aquesta malaltia, amb 111 casos (81 a Anglaterra, 14 a Escòcia, 11 a Gal·les i 5 a Irlanda del Nord). A més, 11 països han notificat casos: Àustria (2), Bèlgica (2), Dinamarca (6), França (2), Irlanda (5), Itàlia (17), Alemanya (1), Països Baixos (4), Noruega (2), Polònia (1) i Romania (1). En total, s'han notificat 166 casos, i 15 han necessitat un trasplantament hepàtic.

Possible origen

A la malaltia se la denomina hepatitis greu d'origen desconegut perquè els nens que tenen símptomes estan donant negatiu en les proves que els fan per detectar si tenen algun dels virus que habitualment la provoca (les hepatitis A, B, C, D o E). No obstant això, en bastants dels infants s'ha trobat un virus que podria ser l'origen de la simptomatologia. Es tracta de l'adenovirus. Per això, ara s'està sotmetent els nens amb aquest quadre clínic a tests per saber si el tenen o no. En l'àmbit europeu, 50 dels 166 casos, gairebé un terç, han donat positiu.

A Espanya, el Ministeri de Sanitat diu que no ha detectat cap augment de casos d'adenovirus i que els positius són els mateixos que els del 2019, l'últim any abans de la pandèmia. Dels 22 casos que estan sota seguiment, només 4 han donat positiu en adenovirus. 9 han donat negatiu, 3 estan pendents dels resultats, a 4 no se'ls ha fet encara la prova i dels 2 de Castella i Lleó no es tenen les dades. A Catalunya, el conseller Argimon ha recordat que s'està investigant l'etiologia d'aquests casos d'hepatitis i que una de les principals hipòtesis que hi ha damunt la taula és que els estigui causant un adenovirus i que algun cofactor estigui afavorint la gravetat de la malaltia.