La farmacèutica Moderna ha sol·licitat aquest divendres a les autoritats sanitàries de la Unió Europea l'autorització d'emergència de la seva vacuna contra la covid-19 per al rang d'edat de 6 mesos a 6 anys, segons ha anunciat aquest divendres la companyia en un comunicat. Moderna, que ahir va fer una petició similar davant l'Administració d'Aliments i Fàrmacs dels Estats Units (FDA, per les seves sigles en anglès) es converteix en la primera companyia que demana l'autorització d'una vacuna contra la covid-19 per a infants de menys de 6 anys.

Citat a la nota de l'empresa, el director executiu de Moderna, Stéphane Bancel, ha reiterat que la vacuna mRNA-1273 «podrà protegir de manera segura aquest important grup d'edat contra el SARS-CoV-2, cosa que és vital per a la nostra contínua lluita contra la covid-19». Bancel ha insistit que els pares i els cuidadors d'aquests nens «rebran particularment bé la vacuna». En el comunicat que es va difondre ahir davant les autoritats sanitàries nord-americanes, Moderna va assegurar que acabarà la petició la setmana vinent. El 23 de març, Moderna va anunciar que la seva vacuna contra la covid-19 funcionava en nadons i en nens d'aquest rang d'edat, i ja va avançar que sol·licitaria a l'FDA l'autorització de dosis reduïdes de 25 micrograms. El 24 de febrer, l'Agència Europea de Medicaments (EMA) va ampliar la llicència europea de la vacuna de la covid-19 de Moderna (Spikevax) als nens de 6 a 11 anys.