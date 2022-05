Perdre pes no és sinònim de passar gana. O almenys no ha de ser-ho. Per aconseguir aprimar-se d'una forma sana i saludable cal tenir en compte que el més important de tot és el dèficit calòric. És a dir: és igual quantes vegades mengis al dia o el que mengis en cada àpat. El que realment importa és la suma total de calories que ingereixes al llarg del dia i la quantitat d'aquestes calories que finalment cremes. Dit d'una altra manera o amb exemples: si un dia menges molt però també et mous molt, no t'engreixaràs. En canvi, si un dia menges molt però no et mous, acabaràs sumant quilos.

La teoria és senzilla però a la pràctica molta gent falla. Per aquest motiu, experts en nutrició i esport com Joan Didac (molt seguit a les xarxes socials sota el nom de "Proviotico"), recomana diversos canvis que has d'introduir en la teva dieta si vols perdre pes de manera saludable i evitar el temut "efecte rebot". En lloc de pa, menja patates Diu Didac que "la patata és un dels aliments que més sacietat proporcionen". I és que la clau per aprimar-te també està a menjar aliments que t'omplin i et facin perdre la gana. Esmorza, dina i sopa verdures "Som tan dolents a l'hora d'amanir certs aliments que, a vegades, penso que la gent menja una sopa d'oli a la seva amanida", afirma l'expert. Recorda que l'esmorzar també és important, no aprofitis per atipar-te de dolços. Menja fruites, sopes i amanides abans del plat principal Relacionat amb l'anterior: els àpats han de deixar-te satisfer. Tingues en compte, això sí, que sempre hi haurà a més una "gana psicològica o emocional" a la qual has d'imposar-te. Els caps de setmana no ho espatllis tot "No és que estigui malament menjar-se una hamburguesa, el problema és que la gent compensa tota la setmana amb el dissabte menjant una quantitat abismal de calories i per inèrcia realitzen menys activitat física", argumenta Didac. Canvia l'arròs blanc per llegums Cada vegada més nutricionistes defensen l'energia que proporciona aquest tipus d'aliment. Afegeix condiments poc calòrics En aquest enllaç trobaràs diverses espècies que pots afegir als teus àpats per endolcir-los sense utilitzar el sucre refinat. Suprimeix els refrescos i l'alcohol No espatllis tot el teu esforç amb les calories líquides que aporten els refrescos o l'alcohol. Són més que perilloses perquè no t'adones i les ingereixes en pocs segons. View this post on Instagram A post shared by Joan D (@proviotico)