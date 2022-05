A molts experts els estranya que encara hi hagi molta gent que els pregunti, una vegada i una altra, si es tracta d'un aliment saludable, o de si han de restringir-ho en la seva dieta. Uns altres arriben amb el dubte de quants en poden consumir al dia. Però la veritat és que es tracta de tot un superaliment, si ens atenim als beneficis que pot generar dins d'una pla de vida saludable, pensat per a perdre pes o mantenir una bona línia. Si el nostre objectiu és aprimar-nos o mantenir-nos sans amb una bona nutrició i un exercici físic responsable, el plàtan constitueix tot un gran aliat. Encara que se li hagi atorgat una certa mala fama, aquesta fruita sempre aportarà molt més del que pugui "treure" en una dieta saludable. Un gran element dins de la "real food": molt saludable i sense processar.

Els nutricionistes obstinats a difondre un estil de vida saludable no dubten a defensar els beneficis del plàtan. A això cal sumar-li que es tracta d'un aliment que li agrada a gairebé tothom (és difícil trobar a algú incapaç de menjar-ne), fàcil de portar i menjar on sigui i amb una digestió gens pesada. A més, combina molt bé amb la pràctica de l'esport. Qui no ha vist a Rafa Nadal fent-li petites mossegades a un plàtan (si és de Canàries, millor) en els moments de descansos dels seus partits de tennis?

Les grans propietats d'aquest aliment per a una dieta

Que el plàtan resulta bo dins d'un estil de vida saludable n'és conscient Joel Torres, expert que difon consells sobre nutrició a través del seu compte d'Instagram @mundoenfomra_. La seva publicació lloant les qualitats dels plàtans ha estat, a més, compartida per altres experts com Joan Dídac (@proviotico). Torres no dubte a recomanar sempre el consum del plàtan.

"Plàtan puc consumir-lo? Sí, amb aquest títol he volgut cridar-te l'atenció per a simplement donar a aquest tros d'aliment la importància que mereix. I se m'ha ocorregut pel fet que encara se'm continua preguntant molt per això", aclareix Joel Torres, que enumera les propietats d'aquesta fruita, amb gran fama a les Illes Canàries, on es produeix a gran escala.

"Supernutritiu, amb carbohidrats, fibra, vitamina B6, C, minerals com a potassi, magnesi, coure... Carregat de nutrients per a les poques quilocalories que conté relativament", explica. De fet, les calories és el que a vegades tira cap endarrere a molta gent respecte a aquesta fruita, però Torres deixa clar que no són tantes, i menys tenint en compte totes les propietats que atresora cada plàtan.

El plàtan i perdre pes

De fet, l'expert va més enllà i relaciona directament el plàtan amb el fet de perdre pes, cosa que té a veure amb la seva capacitat per a sadollar a l'estómac. "La seva sacietat, gràcies a l'aigua i a la fibra, es relaciona amb "menys pes" en persones que ho consumeixen. A més, el tipus de fibra que conté (midó resistent i pectina, més present en plàtans verds que madurs) està molt relacionada amb la salut digestiva", aclareix Joel Torres. Al que afegeix que està "carregat d'antioxidants com catequines i dopamina, que es relacionen amb millor regulació hormonal, prevenció de malalties cardiovasculars, millora de l'estat d'ànim…"

I, per descomptat, no s'oblida del binomi plàtan-exercici físic, que tan bé funciona. "Molt útil a més per a pre-intra (resistència) -post exercici (un bàsic per a mi). Pel seu contingut en hidrats, aigua, potassi i facilitat de digestió. Molt ràpid de consumir i fàcil de transportar com a snack", assegura.

Així doncs, el plàtan és un gran aliat en una dieta saludable per a perdre greix o pes.