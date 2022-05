Amb l'arribada de l'estiu i el bon temps són moltes aquelles persones que volen aprimar-se per arribar-hi en les millors condicions. Per baixar aquells quilos de més, una bona opció és apuntar-se al gimnàs o fer esport a l'aire lliure. Això no obstant, la pràctica de l'activitat física és només una ajuda per tenir una vida saludable. El millor és seguir una dieta saludable. Per això et presentem els àpats que no arriben a 1.500 calories i que pots menjar durant un dia per perdre pes:

Esmorzar (400 calories) Tallar un parell de fulles d'espinacs i un tomàquet.

En un plat, remou d'os ous.

Posa una mica d'oli en una paella i afegeix el tomàquet i els espinacs.

Treu els espinacs i el tomàquet i en el mateix oli volca els dos ous batuts.

Espera que es cuini una mica i posa el tomàquet, els espinacs i 50 grams de formatge "light".

Torra dues llesques de pa integra i posa-hi un quart d'alvocat amb unes gotes de suc de llimona.

Posa en un plat la barreja de l'ou i les dues llesques amb l'alvocat i ja tindries l'esmorzar a punt. "Snack" (400 calories) Talla un plàtan.

En un plat afegeix flocs de civada, una clara d'ou, pols per fornejar i barreja-ho bé.

Afegeix 10 grams de xocolata negra.

Posa a bullir 100 grams de pasta.

Mentre es cuina, talla bròcoli, un tomàquet i mitja ceba.

Sofregeix les verdures en una paella i afegeix una mica d'all i salt.

En una altra paella, fregeix 150 grams de pit de pollastre.

Volca la pasta cuita a la paella amb la verdura i espera un parell de minuts.

Treu-ho i presenta-ho en un plat juntament amb el pollastre. Sopar (166 calories) Agafa dues llesques de pa integral i unta-les amb 50 grams de formatge fresc. A sobre, posa dos tomàquets tallats i un parell de fulles d'espinacs.