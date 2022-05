Vall d'Hebron ha inaugurat un espai de neonatologia amb dotze habitacions per a famílies de nadons prematurs o amb patologies cròniques i complexes. L'espai permet que les famílies puguin passar les nits a l'hospital; facilita la implicació en les cures, el mètode cangur –pell amb pell- i la lactància materna per ajudar en la recuperació dels nadons i afavoreix la intimitat. «L'essència de l'espai és la integració de la família en la cura del fill perquè tornin a casa com abans millor», destaca el cap del Servei de Neonatologia, el doctor Félix Castillo. L'equipament sorgeix de la iniciativa de la família d'un nen que va néixer a les 25 setmanes amb 650 grams de pes. L'Álvaro té 5 anys i aquest dimarts ha passejat per les instal·lacions.