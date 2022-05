Els entrenadors personals insisteixen moltes vegades que els que fan esport a vegades s'obsessionen massa amb la necessitat de fer exercicis aeròbics com córrer o anar a classe d'spining. I perdre pes és, en el fons, molt més fàcil que tot això. Si mai has fet esport o almenys no ho has fet en el camp professional has de saber que hi ha petits gestos que pots fer en el dia a dia amb els que aconseguiràs perdre pes.

Un d'ells és ballar. Tal com ho llegeixes. Si et poses música a casa i et mous ballant durant mitja hora diària assoliràs cremar 400 calories al dia. Això, sumat a un estil de vida saludable pot fer que el teu cos canviï. La recepta per a aprimar-se és la més senzilla que hi ha. Tots els nutricionistes estan d'acord que no perdràs pes si no caus en el denominat dèficit calòric. És a dir: si no ingereixes menys calories de les que gastes al llarg del dia. Per això és tan important moure's. Ballar ajudarà a més al fet que estiguis més alegre. I pots fins i tot fer-ho mentre fas les feines de casa.

El ball matiner el pots combinar també amb altres petits trucs que milloraran la teva salut i contribuiran al fet que perdis aquests quilos de més que a vegades arriben fins i tot a acomplexar a molts. Un exemple? Deixar el teu cotxe a dos carrers del treball o fins i tot anar en transport públic i baixar-te una mica abans farà que caminis deu minuts i això significarà altres centenars de calories menys. També pots pujar a casa per les escales en lloc de fer-ho per l'ascensor o comprar-te una polsera d'activitat que et recordi cada determinats minuts que t'has de moure.

Però també hi ha altres petits trucs que et poden ajudar a millorar els resultats. El primer d'ells és el que més repeteixen els nutricionistes de manera constant: has de deixar de prendre cervesa o vi amb els menjars i passar-te a l'aigua o als refrescos sense sucres. A més pots renunciar al sucre. Això sí que millorarà la teva salut i et canviarà la vida.