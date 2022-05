S'apropa la temporada d'estiu i els gelats, per sort o per desgràcia, ja comencen a arribar als congeladors de tots els supermercats. Aquests dolços són ideals per a combatre les altes temperatures, però també són un producte amb molt de sucre i amb un alt valor calòric. És per aquesta raó que Lidl ha decidit col·locar a les lleixes una alternativa rica en proteïnes i amb poques calories i sucres afegits.

La marca de gelats de Lidl, "Gelatelli", ofereix un producte amb tres varietats de sabors: hi ha els "cookies and cream" (galetes i crema), el "salted caramel" (caramel salat) i el "creamy chocolate" (xocolata cremosa). La terrina de 265 grams es ven per un preu de 2,25 euros i aporta més de 8 grams de proteïnes per cada 100 grams i conté menys de 300 calories en total (132 calories per cada 100 grams de producte). A més, que aporti només 3,3 grams de greixos per cada 100 grams fa que sigui un aliment molt interessant per a esportistes. Aquesta reducció de greixos en comparació amb els gelats convencionals prové d'eliminar la nata i incorporar-hi llet evaporada desnatada.

Pel que fa als hidrats de carboni conté 22,7 grams per cada terrina i 11,9 grams de sucres. Això significa que l'aportació d'aquests es redueix a la meitat pel que fa als gelats convencionals gràcies a canviar el sucre refinat per l'edulcorant eritritol que permet endolcir sense produir mal de panxa. Tanmateix, i presentar uns valors nutritius bastant positius, cal esmentar que es recomana no abusar d'ell.