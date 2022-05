Campanya solidària per a la recerca contra el càncer a Girona

La creperia Vasarely de Girona acollirà una campanya per recaptar fons per a la recerca contra el càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi). Es tracta d’una iniciativa impulsada per la supervivent de càncer de mama Vanessa Nueda que se celebrarà demà. Durant tot el dia, els beneficis de les creps de xocolata que se serveixin a la creperia Vasarely i al Petit Vasarely de Girona es destinaran a la investigació del grup de Replicació Cromosòmica de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona.

L’origen d’aquesta iniciativa es troba en el moment del diagnòstic de Nueda fa set anys i mig. «Sortia de menjar-me una crep de xocolata quan em van diagnosticar que tenia càncer de pit. Arran d’aquell diagnòstic vaig prendre la decisió d’escriure un bloc i explicar la meva experiència a través de les xarxes socials», assenyala Vanessa Nueda (@elcrepdemivida a Instagram). A partir d’aquell moment, Nueda ha tirat endavant diverses campanyes solidàries.