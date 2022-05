Espanya ja ha dit adeu a les mascaretes. Tan sols continua sent obligatòria en determinats espais: hospitals, transport públic i farmàcies.

Després de més de dos anys, anem fent passes per recuperar la tan anhelada antiga normalitat amb costums prepandèmia. Un d'aquests costums són els petons en saludar.

Al nostre país, la forma més comuna de presentar-se davant un desconegut, a part de somriure i dir el nom, és fent dos petons. Això només passa a pocs països com Espanya, Itàlia i algunes zones de Grècia.

A la resta del món l'encaixada de mans és la salutació per excel·lència, que a Espanya, no obstant això, queda reduïda a situacions molt concretes.

Amb l'arribada del coronavirus i la posada en marxa de mesures per a evitar els contagis, xocar els colzes es va convertir en una nova manera de saludar, malgrat que l'Organització Mundial de la Salut també ho va desaconsellar. El motiu és que impedia mantenir la distància de seguretat. I potser per aquest motiu vam acabar xocant els punys.

Però la seva recomanació era encara més austera i es limitava portar-nos la mà al cor.

Ara, amb la fi de les mascaretes en els espais tancats, s'ha reobert el debat:

Com hem de saludar-nos entre no convivents? Dos petons? Encaixada de mans? Reverència nipona?

La boca, un caldo de cultiu de bacteris

Segons un estudi de l'Organització de Recerca Científica Aplicada (TNO) d'Holanda, publicat a la revista científica Microbiome, un petó a la boca de tan sols deu segons de durada transfereix 80 milions de bacteris.

És diferent quan es tracta de parelles habituals, ja que en aquest cas els investigadors han comprovat que comparteixen la majoria dels bacteris presents a la boca. I això és pel fet que la microbiota salival (els gèrmens presents a les glàndules salivals) es torna similar entre aquelles persones que es donen una mitjana de nou petons al dia a la boca.

L'explicació, diu l'estudi, és l'estil de vida.

Si són convivents acostumen a tenir una dieta similar i uns hàbits d'higiene bucodental molt semblants. Un tema important perquè, com assenyala l'autor principal de l'estudi, Remco Kort:

"Els petons amb contacte complet de les llengües i intercanvi de saliva semblen ser una conducta de festeig exclusiva de la humanitat, però és comuna en més del 90% de les cultures".

Però malgrat que la quantitat de bacteris que es poden transmetre amb tan sols un petó d'uns pocs segons pot generar una gran sorpresa, és una xifra relativament baixa si la comparem amb el nombre total de microorganismes que hi ha a la saliva: 1.200 milions.

Parlem tot el temps de petons a la boca. Però, i a les galtes?

En el cas dels típics dos petons a les galtes, les dades confirmen que poden augmentar considerablement el risc de contagiar-se d'un virus que, fins a la fi de les mascaretes, s'havia convertit en residual.

Estem parlant de malalties respiratòries, com els constipats o la grip, que ha reaparegut de manera inusual durant aquesta primavera.

D'acord amb les dades de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), l'any passat només es van registrar dotze casos de grip a Espanya. Però des de finals del mes de gener, la taxa de positivitat ha augmentat progressivament fins a aconseguir el 41% en els últims dies de març.

És millor donar la mà?

Molts poden pensar que encaixar-se la mà no té relació amb la transmissió de bacteris, però s'equivocarien.

Un estudi de la Universitat de Colorado estima que a les nostres mans hi ha una mitjana de 3.200 bacteris de 150 espècies diferents. Això sí, està demostrat que, per exemple, el coronavirus no es contagia per contacte amb superfície. L'evidència científica ha deixat clar que l'única via de transmissió del virus és a través d'aerosols.

La recerca també assenyala que les dones "tenen un nombre major de microorganismes en els palmells de les mans que els homes".

I segons indica un dels autors d'aquest estudi, el professor Noah Fierer: "La gran quantitat de bacteris detectats a les mans dels participants de l'estudi va ser una gran sorpresa, igual que trobar-ne més a les mans de les dones. L'estudi també mostra que la diversitat de bacteris a les mans no es van veure significativament afectades per la neteja regular de les mans. Però la gran majoria dels bacteris no són patògens, i alguns d'ells fins i tot protegeixen contra la propagació dels propis patògens".

Per tot això, tal com especifica un altre dels autors de la recerca, Rob Knight: "des del punt de vista de la salut pública, rentar-se les mans regularment té un efecte molt positiu".

Malgrat el que podíem creure, una simple encaixada de mans pot transmetre més bacteris que un petó (tot i que no signifiqui contagiar-se d'una malaltia). I això es deu al fet que amb les nostres mans fem de tot: intercanviar bitllets i monedes, tocar baranes o obrir portes.