Els protectors solars són locions compostes per ingredients minerals actius com el diòxid de titani i l'òxid de zinc i la seva funció és la d'evitar que les radiacions solars (concretament les radiacions UVA responsables de l'envelliment de la pell i les UVB, les principals causants del càncer) facin malbé la nostra pell. Aquests productes solen venir en format crema o esprai, i poden tenir diferents nivells de protecció.

L'OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) recomana almenys un protector 15, mentre que els dermatòlegs aconsellen l'ús d'un mínim de 30. Encara que com més gran és la protecció, sempre és més recomanable, no ens hem de confiar, ja que no existeix cap producte que ens garanteixi una protecció total del 100%, per la qual cosa és necessari aplicar paral·lelament altres tipus de mesures, com poden ser:

- Evitar les hores de més calor, com és de les 12 h a les 16 h.

- Usar barrets i ulleres amb filtres UV.

- Mantenir-se ben hidratats.

- Estar sempre que ens sigui possible sota l'ombrel·la o en llocs frescos.

- Aplicar-se el protector solar entre mitja hora i dues hores abans de l'exposició i anar renovant-ho cada dues hores aproximadament.

- Revisar-se la pell periòdicament, i davant qualsevol piga que canvia de color o grandària, acudir al metge per a una revisió.

- Evitar un ús continuat de les cabines de bronzejat.

- Posar-se protector independentment de l'edat i tipus de pell.