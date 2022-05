Una clínica de Barcelona ofereix als seus pacients veure «en directe» la fecundació «in vitro»

La nova unitat de reproducció assistida del grup sanitari Ginemed a Barcelona ofereix als seus pacients la possibilitat d’assistir en directe a la fecundació «in vitro» gràcies a un laboratori de vidre que connecta els microscopis a un monitor que es pot veure des d’una sala d’espera contigua.

«El fet de tenir un laboratori de vidre per als pacients que estan en un procés de reproducció assistida és una manera de transmetre un missatge de transparència i de compartir i de fer més transversal el procés, poden veure com és des del punt de vista embriològic des de la primera cèl·lula», va assenyalar Teresa Draper, responsable d’aquesta unitat instal·lada a l’Hospital CIMA de la capital catalana.

Presenciar aquest instant, apunta Draper, és «molt gratificant» per als pacients, ja que, afegeix, «el fet d’accedir a aquest món, que abans estava ocult per a ells, és molt bo i relaxant», els confereix «més seguretat, més tranquil·litat». Aquest servei de laboratori de vidre ja s’ofereix a Ginemed Sevilla, que va ser el centre de referència, així com a les altres unitats del grup sanitari a Espanya i a Lisboa.

«Es podria fer un símil fins i tot amb el que ha passat en els restaurants els últims anys, quan van decidir obrir les cuines al públic, llançant un missatge de bona praxi, de neteja, d’higiene i de res a amagar, al contrari, molt a compartir, és un missatge molt bo, molt positiu», destaca la doctora.

El primer que es fa en aquest procés de fecundació és l’obtenció al quiròfan dels ovòcits de la futura mare, que es traslladen al laboratori i es mantenen en cultiu, explica Jordi Guardiola, responsable de laboratori de Ginemed Barcelona.

Paral·lelament, es requereix la mostra seminal de la parella, s’analitza per conèixer-ne la qualitat, es processa, i al final d’aquesta mateixa jornada es realitza la inseminació.

«L’endemà, el laboratori analitza els ovòcits, els examina per buscar signes de fertilització i veure si és correcta o no, i es mantenen els embrions generats durant una setmana; se’ls fa un seguiment per comprovar-ne la qualitat, i es manté un contacte directe amb els pacients perquè estiguin involucrats i sàpiguen com va el procés», destaca Guardiola.

Finalment, se seleccionen els embrions de millor qualitat i es transfereixen, i si hi ha embrions de qualitat suficient, aquests es congelen i es mantenen en unes cànteres de nitrogen líquid per si els necessitessin en un futur.

«Les parelles arriben i es queden sorpreses en veure que tot el laboratori és visible, tot és vidre, i que poden veure la feina dels embriòlegs i presenciar fins i tot la fecundació», comenta Ignasi Segura, responsable de la Unitat de Reproducció.

Segura recorda que la causa més habitual de problemes de reproducció actualment és l’edat superior de les dones que volen quedar-se embarassades.

Ginemed és un grup sanitari especialitzat en reproducció assistida amb més de trenta anys d’experiència en fertilitat, sobretot en l’estudi de l’home i casos d’alta complexitat.

Segons les dades facilitades per aquest grup, el 69% dels pacients que han passat per les seves unitats de reproducció aconsegueixen l’embaràs en la primera transferència, sense distinció d’edat ni tipus de tractament.