Demostren l’efectivitat d’un virus contra el càncer de pàncrees avançat

Un assaig clínic liderat per l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell) ha demostrat la seguretat del virus oncolític VCN-01 i ha presentat resultats «encoratjadors» en la seva activitat antitumoral contra el càncer de pàncrees avançat.

L’ICO va explicar en un comunicat que els virus oncolítics són virus modificats genèticament per reconèixer i atacar les cèl·lules tumorals, tot afegint que es tracta d’«un tipus d’immunoteràpia innovadora amb un gran recorregut».

Els resultats de l’assaig de fase 1, publicats al Journal of Immunotherapy of Cancer, han conclòs que l’administració intravenosa del virus no desencadena efectes adversos importants, ja que en alguns casos els pacients presenten febre o símptomes virals que acaben remetent.

Pel que fa a l’activitat del tractament, els resultats preliminars mostren que el virus és capaç d’arribar als tumors primaris i les metàstasis, que és actiu i que incrementa l’activitat del sistema immunitari contra els tumors.

El líder de l’estudi, Ramon Salazar, confia en poder començar un assaig de fase 2 en la segona meitat del 2022, ja que les dades obtingudes en el primer assaig «mostren la seguretat i el potencial» de la immunoteràpia amb VCN-01».

La utilització de virus oncolítics en càncers avançats, en què ja s’han generat metàstasis, força a fer administracions intravenoses que permetin al virus arribar a totes les localitzacions. Aquest tipus d’administració presenta certes limitacions, ja que, d’una banda, el filtratge al fetge o la melsa redueix la disponibilitat del virus, i de l’altra, augmenten les possibilitats de generar efectes col·laterals no desitjats.

Modificacions genètiques

El virus VCN-01, que és propietat de l’empresa VCN Biosciences, una start-up sorgida de l’Idibell, aborda aquestes limitacions mitjançant dues modificacions genètiques que són clau. Primerament, expressa una proteïna de superfície que impedeix que el virus quedi retingut al fetge i que el dirigeix cap al tumor. A més, expressa un enzim que degrada la matriu extracel·lular del tumor facilitant la propagació del virus pel tumor i l’acció del sistema immunitari.