Als productes +Proteïnes de Mercadona els amenaça un nou competidor... Carrefour acaba de llançar al mercat Proteïna Plus, una nova gamma de marca pròpia que inclou deu productes amb un alt contingut de proteïnes i que aposta per una alimentació més saludable i fitness. Els articles que comprenen aquesta gamma són: gelatina de fruits vermells, formatge fresc batut sense matèria grassa, formatge ratllat i en rodanxes, flam de clares d'ou i begudes làcties de xocolata i de vainilla sense matèria grassa i sense sucres afegits, beguda làctia al cacau i postres de vainilla i xocolata sense sucres afegits. Cap d'aquests productes conté sucres afegits.

En aquest article ens volem centrar en el flam de clares d'ou, un producte molt valorat pels esportistes que costa 1,59 euros el pack de dos. Es tracta del clàssic flam, però amb un increment important de proteïnes, sense sucres afegits i un 0% de greixos. Si ens fixem en els ingredients, es pot observar que la llet desnatada pasteuritzada és l'ingredient principal, clares d'ou i proteïna de llet. Això fa que el producte tingui 64 calories per cada 100 grams, la meitat de les quals provenen dels 8 grams de proteïnes que aporta. L'altra meitat prové dels hidrats de carboni (8,1 grams), dels quals 4,2 grams són sucres que provenen de la llet desnata.

Com que és un producte que no té sucres afegits, Carrefour ha fet servir diversos edulcorants per endolcir-lo com la sucrosa, un nutrient que fa que tinguis mal a la panxa. En la taula nutritiva no apareixen els greixos, perquè com està feta amb llet desnatada i clares d'ou no en conté. A més, cal afegir-hi, que és un producte que no té gluten, per tant, és apte per a celíacs. L'únic punt negatiu d'aquest flam és que per elaborar el caramel líquid sense sucres, han fet servir maltitiol, un edulcorant molt perillós per la flora intestinal, ja que provoca gasos.