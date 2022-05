El pa, del llatí panis, és un aliment bàsic que forma part de la dieta tradicional a Europa, Mitjà Orient, l'Índia, Amèrica i Oceania. Se sol preparar mitjançant l'enfornat d'una massa, elaborada fonamentalment amb farina de cereal, aigua i sal. La mescla, en la majoria de les ocasions, sol contenir llevats perquè fermenti la massa i sigui més esponjosa i tendra.

Això no obstant, la farina refinada pot ocasionar un ràpid increment de glucosa en sang. Això provoca una disminució de la glucosa generant una sensació desagradable de cansament. Per aquest motiu, et presentem una recepta de pa dolç amb canyella que pots elaborar en cinc minuts i que no conté farina.

Ingredients

3 rovells d'ou.

3 cullerades de formatge mozzarella.

Mitja cullerada d'estèvia líquida o en pols.

Una cullerada de mantega.

Mitja cullerada de canyella en pols.

Una cullerada de postres de bicarbonat.

Passos a seguir