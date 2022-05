L'Associació Nacional d'Empreses de Sanitat Ambiental (Anecpla) alerta que la mosca negra és un important vector de greus malalties en altres països. Un potencial risc a què s'enfronta també Espanya a causa dels efectes del canvi climàtic. «L'única manera d'evitar que la mosca negra es converteixi en un problema de salut pública a Espanya és abocar esforços en la seva prevenció i control», alerta Anecpla.

La mosca negra no és una espècie invasora al nostre país. No obstant això, en els últims anys, s'ha expandit de manera vertiginosa per tot el territori nacional, especialment a les zones pròximes als cursos dels rius. Si bé aquest simúlid no transmet de moment cap mena de malaltia a Espanya, sí que és vector de greus malalties en altres països de l'Àfrica subsahariana, el Brasil i Veneçuela, entre d'altres. L'Associació Nacional d'Empreses de Sanitat Ambiental (Anecpla) alerta que els efectes del canvi climàtic poden canviar l'actual situació en qualsevol moment i adverteixen que l'única manera d'evitar que aquest insecte es converteixi en un problema de salut pública també a Espanya és abocar esforços en la seva prevenció i control.

A Espanya, la mosca negra és una espècie autòctona que no és transmissora de malalties. Encara. L'Associació Nacional d'Empreses de Sanitat Ambiental (Anecpla) alerta que, degut tant a la globalització com als efectes del canvi climàtic, és qüestió de temps que ho sigui si no es porten a terme les mesures de prevenció adequades per al seu control. «El canvi climàtic i la globalització són dos factors molt potents perquè això es produeixi», explica Sergio Monge, president d'Anecpla. «L'única manera que tenim d'evitar-ho és que les Administracions Públiques aboquin tots els esforços en el control d'aquesta espècie que és molt a prop d'arribar a convertir-se en un important problema de salut pública a Espanya».

La mosca negra és transmissora de greus malalties infeccioses com l'oncocercosi, endèmica de diversos països de l'Àfrica subsahariana, el Brasil i Veneçuela, on segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) hi ha al voltant de 18 milions de persones infectades i prop de 270.000 s'han quedat cegues a causa d'aquesta malaltia també coneguda com a ceguesa dels rius. I és que són precisament els cursos dels rius les zones de reproducció de la mosca negra, especialment en aquells que es troben especialment nets i concretament en la vegetació flotant, la qual queda al descobert quan el nivell de l'aigua comença a descendir. Anecpla recorda que és precisament ara el moment idoni per començar les tasques de prevenció i control d'aquesta espècie. «L'ideal és ampliar les campanyes de prevenció i no cenyir-les exclusivament als mesos d'estiu», afirma Monge. «D'aquesta manera es podran aplicar tractaments larvicides que combatin la plaga des dels estadis més primaris de desenvolupament dels individus. Aquest tipus de tractaments són, a més, innocus tant per a la resta d'espècies com per a les mateixes persones».

Anecpla assenyala l'exemple de Madrid com a paradigma de bona gestió: l'ajuntament de la capital va reduir en un 87% les larves de mosca negra al riu Manzanares gràcies a la seva campanya del 2020, segons dades de Madrid Salut. En l'actualitat, les regions espanyoles més afectades per la presència de mosca negra són Andalusia, Aragó, Catalunya, Madrid, Múrcia i València, on aquest insecte autòcton d'uns 6 mm de longitud ha crescut fins a xifres mai vistes, degut fonamentalment a l'augment de les temperatures dels últims anys. «Les altes temperatures són un dels factors principals perquè es produeixi un pic en el volum de població de mosca negra», explica el director general d'Anecpla, Jorge Galván. «El seu cicle de vida, que es pot completar des d'uns dies fins a diversos mesos, pot arribar a reduir-se a la meitat quan fa molta calor».

Una comissió molt dolorosa

De petita mida i color fosc, la virulència de la picada de la mosca negra és molt més gran que la d'altres insectes. «El problema fonamental d'aquest insecte és que no pica, sinó que mossega en forma de serra, generant una ferida de consideració important i podent donar lloc a infeccions i reaccions al·lèrgiques molt alarmants, que en alguns casos requereixen hospitalització», explica el director general d'Anecpla, Jorge Galván.

La mosca negra mossega i provoca un petit esquinç a la pell de la víctima. Comença inoculant una petita dosi d'anestèsic, que li permet mossegar sense que l'individu afectat se n'adoni. La seva saliva és la que sol provocar forts quadros d'al·lèrgia i forts dolors a la zona. L'efecte final es tradueix en una fava de diversos centímetres que sol fins i tot sagnar, acompanyada d'una elevada inflor que pot arribar a durar fins a un mes. Si es pateix la mossegada de la mosca negra, és important no gratar-se, ja que pot empitjorar la ferida i fer que s'infecti. Es recomana aplicar gel per fer baixar la inflamació, o una pomada amb un corticoide suau. Però, sens dubte, és recomanable acudir immediatament a l'hospital o centre de salut més pròxim i informar del cas per evitar un empitjorament de la reacció.

Consells per evitar-ne la mossegada

A diferència d'altres insectes voladors, la mosca negra actua de dia i és capaç d'introduir-se sota les peces i arribar a la pell per aconseguir el seu propòsit. Alguns dels consells llançats des d'Anecpla per evitar ser víctima d'aquest insecte aquest estiu són els següents: