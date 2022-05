La investigadora del CIBERDEM de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu - Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Lourdes Ibáñez, lidera un assaig clínic internacional que avaluarà un tractament pioner en l'àmbit mundial per a una patologia que afecta entre el 5-10 % de les dones en edat reproductiva, la síndrome de l'ovari poliquístic, conegut com a SOP. Es tracta d'un dels trastorns endocrins i metabòlics més freqüents en dones en edat reproductiva, però, al mateix temps, és una de les patologies més desconegudes per la població en general. A més, pot facilitar el desenvolupament d'altres malalties com la diabetis tipus 2, el càncer abans de la menopausa i l'ansietat o la depressió, la qual cosa repercuteix en la qualitat de vida d'aquestes persones. Aquesta síndrome pot provocar augment de borrissol corporal i d'acne, períodes menstruals irregulars, i problemes de fertilitat.

L'assaig clínic va dirigit per primera vegada a tractar la causa que produeix aquest trastorn, en lloc de limitar-se a alleujar els seus símptomes, com es fa actualment. De fet, al 98% de les dones afectades per aquesta alteració se les tracta amb anticonceptius orals per controlar alguns dels símptomes. «Aquest projecte és molt important perquè, si es confirma l'efectivitat de la medicació, s'aconseguirà per primera vegada revertir de manera permanent les complicacions associades a la síndrome de l'ovari poliquístic, com la infertilitat, diabetis i baixa autoestima», ha comentat Ibáñez.

L'assaig clínic, denominat 'SPIOMET4HEALTH', i classificat com de fase II, es durà a terme a Espanya (Barcelona i Girona), Itàlia, Dinamarca, Turquia, Àustria i Noruega. Consisteix a avaluar un tractament per a adolescents i dones joves afectes de síndrome de l'ovari poliquístic que abordi d'arrel la causa de la síndrome. Es tracta d'un comprimit diari, que és una combinació a dosis baixes de tres fàrmacs que porten dues o més dècades en el mercat (espironolactona, pioglitazona i metformina), que, juntament amb un estil de vida saludable, podria normalitzar les hormones i l'ovulació, i revertir així les alteracions associades al SOP.

El tractament es realitzarà durant un any, i es controlarà a la pacient 6 mesos més, per constatar els canvis que es produeixin durant i després de la medicació. S'espera reclutar un total de 70 pacients a Barcelona i 46 a Girona. Els resultats serviran de base per a un assaig clínic de fase III que permetrà explotar aquest nou enfocament en tota Europa; la implementació posterior del tractament permetrà estalviar entre 500 i 1.000 milions d'euros a l'any al sistema sanitari.