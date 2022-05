Identifiquen un «prometedor» marcador com a alerta primerenca de l’Alzheimer

Els nivells elevats d’un enzim anomenat PHGDH a la sang dels adults grans podrien ser un senyal d’alerta primerenca de la malaltia de l’Alzheimer, segons un estudi liderat per la Universitat de Califòrnia a San Diego (EUA) que aporta noves proves sobre aquest «prometedor» marcador.

En analitzar teixit cerebral, els investigadors han observat una tendència coherent amb les seves troballes anteriors: els nivells d’expressió del gen responsable que es produeixi PHGDH són sistemàticament més alts en els adults amb diferents etapes d’Alzheimer, fins i tot en les primeres fases abans que es manifestin els símptomes cognitius.

Treball anterior

Els investigadors estan dirigits per Sheng Zhong i Xu Chen i la investigació es publica a Cell Metabolism. El nou estudi es basa en un treball anterior de Zhong i el seu equip que va identificar per primera vegada la PHGDH com un possible biomarcador sanguini d’Alzheimer, va informar la Universitat de Califòrnia en un comunicat.

Els investigadors havien analitzat mostres de sang d’adults grans i van descobrir un augment pronunciat de l’expressió del gen PHGDH en pacients amb Alzheimer, així com en individus sans, aproximadament dos anys abans que se’ls diagnostiqués la malaltia. Els resultats eren «prometedors» i els científics volien saber si aquest increment podia relacionar-se amb el cervell; en el seu nou estudi demostren que efectivament és així.

«És emocionant que el nostre anterior descobriment d’un biomarcador sanguini es corrobori ara amb dades cerebrals», destaca Zhong: «ara tenim proves sòlides que els canvis que observem a la sang humana estan directament correlacionats amb els canvis al cervell en la malaltia de l’Alzheimer».

Els investigadors van analitzar les dades genètiques recollides en cervells humans «post mortem» de subjectes de quatre cohorts de recerca diferents, cadascuna formada entre quaranta i cinquanta individus de 50 anys o més.

Els subjectes eren pacients d’Alzheimer, els anomenats individus asimptomàtics (persones sense problemes cognitius i sense diagnòstic d’Alzheimer, però les anàlisis cerebrals post mortem de les quals mostraven signes primerencs de canvis relacionats amb la malaltia) i controls sans.

Els resultats van mostrar un augment constant de l’activitat de PHGDH entre els pacients d’Alzheimer i els individus asimptomàtics de les quatre cohorts en comparació dels controls sans. A més, els nivells d’expressió eren més grans com més avançada estava la malaltia, una tendència que també es va observar en dos models de ratolins diferents.

Les troballes també alerten sobre l’ús de suplements dietètics que contenen l’aminoàcid serina com a remei per a aquesta malaltia.

Producció de serina

Atès que la PHGDH és un enzim clau en la producció de serina, l’increment de l’expressió de la PHGDH trobat en els pacients d’Alzheimer suggereix que la taxa de producció de serina al cervell també està augmentada i, per tant, prendre més serina podria no ser beneficiós, adverteixen els investigadors. És probable que la producció de serina augmenti en aquesta malaltia, al contrari del que afirmen altres grups, assenyala la universitat.

«Qualsevol que vulgui recomanar o prendre serina per mitigar els símptomes de l’Alzheimer hauria de ser previngut», resumeix Riccardo Calandrelli, un altre dels signants.

Amb vista al futur, una empresa de biotecnologia cofundada per Zhong, anomenada Genemo, està treballant en el desenvolupament d’una anàlisi de sang de PHGDH per a la detecció primerenca d’aquesta malaltia.