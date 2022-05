Les hospitalitzacions per malaltia de Lyme es tripliquen en 15 anys

El nombre d’hospitalitzacions per la malaltia de Lyme, una patologia infecciosa causada per un bacteri que transmeten les paparres a humans i animals, s’ha triplicat en els últims 15 anys a Espanya, i Extremadura és l’única comunitat on han disminuït.

Així es desprèn del butlletí epidemiològic específic per a aquesta malaltia, de la qual dimarts es va celebrar el Dia Mundial, que ha elaborat amb dades del període 2005-2019 el grup responsable de la vigilància epidemiològica de Lyme al Centre Nacional d’Epidemiologia de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII). En aquest període es van comptabilitzar a Espanya 1.865 hospitalitzats, fet que es tradueix en un increment del 191,8% en aquests 15 anys i una taxa mitjana d’ingressos de 0,28 per 100.000 habitants. Els majors increments es van donar a Navarra (363%), Catalunya (268%), el País Basc (232%) i Múrcia (238%). Per sexes, la majoria dels malalts van ser homes (58,71%) i, per edat, més grans de 65 anys (34,48%). La presentació clínica més freqüent va ser la neurològica.