No hi ha setmana que Mercadona no presenti un nou producte a les seves lleixes. Els darrers dies un nou inquilí formarà part de la família de productes de la cadena de supermercats valenciana. Es tracta d'una beguda, apte per a tothom, que es troba en un format d'un litre, de dos sabors (natural i de coco) i que val 1,05 euros.

A partir d'avui mateix, els clients d'aquest supermercat poden comprar quefir líquid. Però, què és realment aquest aliment? És ni més ni menys que llet fermentada que se li ha afegit bacteris o llevat per atribuir-li sabor. Cal mencionar que és una beguda probiòtica que ajuda a persones que pateixen problemes digestius com la malaltia del Crohn o quan la flora bacteriana es pot veure afectada. Tanmateix, si t'agrada el quefir, Mercadona ofereix també una opció molt semblant i vertaderament interessant com és el lot de iogurts naturals. La nova llista de productes de Mercadona que agrada a tothom Respecte als valors nutritius podem observar que el valor energètic és molt baix, aportant només 36 calories per cada 100 grams de producte. A més, és un producte que presenta uns nivells de greixos molt baixos amb només 0,5 grams i d’hidrats de carboni amb 4,8 grams dels quals la meitat són sucres provinents naturalment de la mateixa llet. Pel que fa al contingut proteic, en aquest nou producte de la cadena valenciana de supermercats, s’hi troben 3,9 grams, un valor interessant.