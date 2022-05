L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha assegurat aquest dijous que «la verola del mico no serà una pandèmia com la covid». No obstant això, no li ha restat importància. «És un brot greu d'una infecció greu», ha precisat. En aquest sentit, l'expert indica que el més important és «saber quin és el mecanisme de transmissió del virus, el qual se sent més còmode en humans», ha afegit.

En una entrevista en el programa 'Planta Baixa' de TV3, Mitjà ha recordat que els «els símptomes de la verola del mico apareixen a partir del catorzè dia després del contagi. Es comença amb febre i després surten vesícules a la pell amb un punt negre al mig». 🎙 "La verola del mico no serà una pandèmia com la covid, però és un brot greu d’una infecció greu. Hem de saber si els casos dels diferents països tenen algun vincle epidemiològic entre si.”



▶ https://t.co/zETVm7vkEA pic.twitter.com/ETUG5Y29If — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) 19 de mayo de 2022 Alerta sanitària: Detecten 8 casos sospitosos de la verola del mico Trobar el vincle epidemiològic De moment, han aparegut casos de verola del mico al Regne Unit, els Estats Units i Portugal. A Espanya, el Ministeri de Sanitat ha activat l'alerta per 23 casos sospitosos a Madrid, que estan pendents de confirmar. «El més important ara mateix és si tots aquests casos tenen un vincle epidemiològic entre si», ha afirmat Mitjà.