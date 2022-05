La falta de temps. La gran enemiga de la vida moderna i l'excusa principal per a no fer esport. Qui no ha preferit mirar un capítol de la seva sèrie preferida en comptes d'invertir 20 minuts a fer esport? Doncs cal dir que és preferible fer uns minuts d'exercici al dia que no fer res si el teu objectiu és tenir un cos definit i tonificat. La clau no és la quantitat, sinó la qualitat.

Molts són els experts que comenten que l'efectivitat de realitzar entre vint o trenta minuts d'exercici al dia és més alta del que la gent pensa. Per exemple, si es fa un pla d'entrenament consistent en esport d'alta intensitat, els resultats es veuran en pocs dies. També, molt d'ells coincideixen que no cal estar hores i hores suant per arribar a tenir un cos definit.

La clau: sessions sense descansos

Cal tenir en compte que cada persona és un món i que cadascú necessita un pla personal per arribar al propòsit marcat. Tanmateix, està comprovat que si s'entrena durant un curt període de temps, el primordial seria fer els mínims descansos possibles. Per això, perquè els entrenaments de vint o trenta minuts siguin del tot efectius cal fer exercicis de força per complementar-los.

Quins són els millors entrenaments per fer en un curt període de temps?

HIT. Aquesta modalitat d'entrenament cardiovascular a alta intensitat és un gran mètode d'entrenament per preservar la massa muscular i accelerar el metabolisme, ja que cremaràs més calories en repòs. Tot i això, és molt recomanable és invertir el doble del temps que t'exerceixes per descansar. És a dir, si treballes durant trenta segons, descansar-ne, posteriorment, un minut. Això no obstant, si ets una persona assídua a l'esport, pots fer el mètode 1:1 (descansar el mateix temps que fas activitat física).

Circuits de força-resistència amb càrrega moderada (a alta intensitat). Poden ser molt efectius sempre que es compleixi el requisit d'una bona realització.

Entrenaments "full body" + càrdio a alta intensitat. Amb aquests exercicis treballaràs totes les zones del cos gràcies a l'aixecament de pes. A més, ho compaginaràs amb càrdio a alta intensitat i no tindràs descansos. Amb això, el que es produirà és una lleu fatiga que ens permetrà continuar exercitant-nos.

He d'entrenar cada dia de la setmana?

La resposta és no. Saber descansar és igual d'important que realitzar activitat física. Per això, és molt recomanable, per no dir indispensable, incloure sessions de descans a la nostra planificació. Així, evitem que els músculs se sobrecarreguin i podrem aconseguir millors resultats. Això no obstant, "escoltar" el cos és igual d'important que fer exercici. Si veus que durant una sessió d'entrenament et veus cansat o no rendeixes com ho volies fer, millor que descansis.