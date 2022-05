La mel es pot trobar en totes les botigues de productes ecològics, fins i tot, a vegades, en la secció de productes dietètics dels supermercats, com un dels millors substituts del sucre, per la qual cosa automàticament associem la mel a la vida saludable. No obstant això, els experts recomanen consumir-lo amb moderació, ja que el 80% són sucres. Com en tot, no existeixen els superaliments, i encara que la mel té moltes propietats, s'ha de tenir en compte l'origen i la quantitat consumida. Tanmateix, una cullerada de mel al dia et pot aportar molts beneficis.

Per això, volem mostrar-te què li podria passar el teu cos si fas de la mel un aliment habitual en el teu dia a dia. Aquests són els beneficis que presenta: És un producte que no es fa mai malbé.

Conté tots els nutrients necessaris per poder viure.

Pell més neta. És un excel·lent antioxidant i té propietats antibacterianes.

Serveix per perdre pes si substitueixes tots els productes que contenen sucre per aquells que tenen la mel com ingredient per endolcir. A més, conté molta fibra, vitamines, minerals o aigua com a nutrients principals.

Fa disminuir els nivells de colesterol, ja que aquest no és present a la mel.

, ja que aquest no és present a la mel. Enforteix el cor.

Millora la memòria. A més, pot combatre l'estrès i restaura el sistema de defensa.

Una millor son. Dormiràs millor si prens una culleradeta de mel 30 minuts abans d'anar a dormir.

Funciona com a antisèptic. Fes-la servir després d'un àpat copiós, et servirà per tenir una millor digestió.

Fes-la servir després d'un àpat copiós, et servirà per tenir una millor digestió. Redueix la tensió nerviosa. La glucosa de la mel ajuda a disminuir la tensió del sistema nerviós.