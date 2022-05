La inflació és un fenomen econòmic que es caracteritza per una pujada generalitzada dels preus. Se sol associar a una emissió excessiva de moneda respecte a l'oferta de béns i serveis. Però aquesta interpretació només respon a una part dels processos inflacionaris, si bé aquests són precisament els més extrems i persistents. Aquesta pujada relativa dels preus respecte a la moneda és sinònim d'una pèrdua del seu valor.

D'ençà que el president de Rússia, Vladimir Putin, comencés la invasió militar a Ucraïna, que els preus dels aliments bàsics han patit un augment de fins al 10%. Ara, sembla que els preus han disminuït lleugerament. Tot i això, cada cop són més els clients que miren i comparen productes per no haver de gratar-se gaire les butxaques. Per això, et mostrem a continuació els preus de diferents productes de diversos supermercats que hi ha a Girona (Carrefour, Lidl, Carrefour i Aldi).

Carrefour

Guacamole - 1,49 euros.

Caqui - 2,69 euros el quilo.

Cogombre - 1,13 euros el quilo.

Iogurt natural - 0,99 euros el quilo.

Llet sencera - 0,63 euros el litre.

Pa de motlle integral - 1,06 euros el quilo.

Flocs de civada - 1,38 euros el quilo.

Hamburguesa de pollastre i gall d'indi - 6,48 euros el quilo.

Total: 21,81 euros.

Lidl

Guacamole - 1,49 euros.

Caqui - 1,59 euros el quilo.

Cogombre - 1,19 euros el quilo.

Iogurt natural - 0,89 euros el quilo.

Llet sencera - 0,64 euros el litre.

Pa de motlle integral - 1,16 euros el quilo.

Flocs de civada - 1,38 euros el quilo.

Hamburguesa de pollastre i gall d'indi - 6,39 euros el quilo.

Total: 20,69 euros.

Aldi

Guacamole - 1,99 euros.

Caqui - 1,99 euros el quilo.

Cogombre - 1,19 euros el quilo.

Iogurt natural - 0,99 euros el quilo.

Llet sencera - 0,64 euros el litre.

Pa de motlle integral - 1,16 euros el quilo.

Flocs de civada - 1,38 euros el quilo.

Hamburguesa de pollastre i gall d'indi - 6,46 euros el quilo.

Total: 21,26 euros.

Mercadona