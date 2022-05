El treball de rastreig realitzat per la Direcció General de Salut Pública de la Comunitat de Madrid ha permès determinar que la majoria dels casos confirmats de verola del mico a la regió estan associats a una sauna.

La Comunitat de Madrid suma 21 casos confirmats de verola del mico -amb PCR de laboratori- i 19 més de sospitosos que estan pendents de la prova de confirmació d'aquesta malaltia, segons fonts de la Conselleria de Sanitat.

Tots els afectats presenten "una bona evolució clínica" als seus domicilis i cap ha requerit hospitalització, ha afirmat el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero en declaracions als periodistes en el Congrés autonòmic del PP.

Segons Ruiz Escudero, el treball de rastreig dels casos que ha realitzat la Direcció General de Salut Pública s'ha centrat principalment en un focus, que és una sauna en la Comunitat de Madrid i que la Direcció General intervindrà, ja que la majoria dels positius van associats a aquest focus.

Salut Pública actuarà per a fer una anàlisi detallada de quina és la situació, com s'ha produït i tenir la informació necessària amb l'objectiu fonamental de controlar els contagis, tallar les cadenes de transmissió i tractar d'atenuar la transmissió d'aquest virus, ha ressaltat el conseller.

Els serveis de vigilància epidemiològica de la Comunitat de Madrid continuen analitzant els contagis i els contactes i probablement continuaran apareixent més casos en les pròximes hores, ha assenyalat Ruiz Escudero.

Els símptomes són febre, esgarrifances, adenopaties inguinals però el que més complica la malaltia són les lesions cutànies que produeix a la cara i a les mans.

Els tècnics del Ministeri de Sanitat i les comunitats de la ponència d'alertes han culminat un protocol per a la detecció precoç de casos de verola del mico, mentre valora les opcions terapèutiques més eficaces contra aquesta inusual malaltia.

Sanitat, a través de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), està analitzant les diferents opcions d'antivirals i vacunes disponibles en funció de la seva viabilitat i eficàcia contra aquesta inusual malaltia endèmica d'Àfrica central i occidental.

Des de la Direcció General de Salut Pública de la Comunitat de Madrid s'ha parlat en dues ocasions amb l'Aemps sobre el benefici de la vacuna, Imnavex, desenvolupada per Bavarian Nordic, que si s'administra en els quatre primers dies des que es produeix el contacte elimina de manera bastant important els símptomes que pot presentar la malaltia.

La Comunitat de Madrid ha instat el Ministeri de Sanitat a "accelerar" l'adquisició d'aquesta vacuna per a administrar-la, a mesura que vagin apareixent els contactes, amb el propòsit d'atenuar en la mesura que sigui possible els símptomes de la malaltia.

"Nosaltres continuarem en la interlocució amb l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i el Ministeri de Sanitat per a adquirir aquestes vacunes, si fos possible, ja que la que hi ha de reserva de verola, pels efectes ectògens que produeix no és la més indicada per a administrar en els casos ja diagnosticats", ha manifestat el conseller madrileny.

El principal objectiu és administrar aquesta vacuna per a eliminar o disminuir en la mesura que sigui possible els símptomes que vagi a presentar la malaltia, una vegada superat el període d'incubació.

La vacuna, Imnavex, autoritzada per l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) el 2013 davant de la verola humana i el 2019 per la FDA estatunidenca, on es comercialitza amb el nom de Jynneos, no està disponible per a la seva venda a Espanya, d'aquí ve que hagi d'adquirir-se a través de la Aemps.