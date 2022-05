La Conselleria de Salut ha notificat aquesta tarda al Ministeri de Sanitat un cas d’hepatitis aguda infantil no A-E detectat a la Regió de Múrcia. Es tracta d’un pacient menor d’edat que està ingressat en planta a l’Hospital Virgen de la Arrixaca, on està sent atès, i que evoluciona favorablement. El cas s’ha declarat avui com a «cas en investigació» seguint el protocol establert, després de resultar negatiu en les diferents anàlisis d’hepatitis. Des de la Conselleria s’enviaran les mostres del pacient al Centre Nacional de Microbiologia perquè les estudiïn, tal com estableix el protocol.

Les causes d’aquesta malaltia encara continuen sent desconegudes, tot i que els organismes internacionals treballen per determinar-ne l’origen. Des de la Conselleria de Salut es fa una crida a la tranquil·litat, ja que el pacient evoluciona favorablement i el sistema sanitari regional està preparat per atendre aquesta patologia. 22 casos a Espanya fins a l’abril Entre l’1 de gener del 2022 i el 29 d’abril del 2022, a Espanya s’han detectat 22 casos en investigació d’hepatitis greu no filiada a persones entre 0 i 16 anys sense vincle epidemiològic entre ells, segons ha informat aquest divendres el Ministeri de Sanitat. Així es desprèn de l’informe ‘Alerta d’hepatitis no A-E aguda greu de causa desconeguda en nens menors de 10 anys al Regne Unit. Situació a Espanya’, portat a terme pel Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, dependent del ministeri esmentat, i publicat aquest divendres. Dels casos inicialment notificats (informe del 22 d’abril), se n’han descartat tres casos. En quatre casos de vuit d’analitzats en els quals es disposa de resultats, es va obtenir una prova positiva per adenovirus. En un cas s’ha pogut determinar, mitjançant seqüenciació genòmica en el Centre Nacional de Microbiologia, que l’adenovirus és tipus 2 i la resta estan pendents de resultats.