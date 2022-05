Potser, a la sortida del treball o de la universitat, t'has adonat que aquests dies que el sol brilla amb més força que mai, la calor ha arribat, els parcs s'han omplert de nens jugant, la gent amb els "oufits" estiuencs pel carrer, els prats plens de tovalloles i els berenadors a vessar. L'estiu ve trepitjant fort i Mercadona ho fa també amb els seus nous gelats que et donaran l'excusa perfecta per a desconnectar a l'hora del berenar o prendre't una pausa per a permetre't un dels seus snacks. Les xarxes treuen fum amb les tendències que et deixem aquí.

Mini Don Roll Aquesta combinació brioixeria-gelat, és la novetat de l'any que s'ha viralitzat a TikTok: una caixa amb vuit gelats amb forma de mini dònut i amb una cobertura de xocolate blanc, disponible en dos sabors: el clàssic setinat de sucre i xocolata. Barretes de cacauet Aquest producte amb un format de gelat d'allò més nou, barreja acuradament una salsa de caramel i cacauet salats amb una cobertura de xocolata amb llet que recorda a les xocolatines Snickers. Per 2,30 euros podràs aconseguir sis unitats d'aquest snack dolç. Mini boom Aquest gelat amb sabor a Kinder o, com molts descriuen en les xarxes, al seu producte Happy Hippo, és similar a un altre dels productes del supermercat valencià: el Torró Cream Avellana. Fet a partir de llet torrada, compta amb una cobertura cruixent de galeta i avellana trossejada amb un interior de crema gelada de nata. Per 2,55 euros podràs tenir un paquet de 8 d'aquests gelats "mini Kinder". Mini Nocciola Amb aquest producte trobem un debat: alguns diuen que el seu sabor està inspirat en un dels clàssics bombons presents en la sobretaula nadalenca, els Ferrero Rocher, uns altres diu que quan el degustes té un gust molt semblant al de la Nocilla. Per 2,40 euros jutja per tu mateix aquestes delícies. Caramel salat 2,40 euros és el preu de la nova terrina, un perfecte exemple de la combinació dolça-salat: un gelat elaborat amb crema de caramel, caramel salat i el toc cruixent dels trossos de caramel salat. Mochis de coco o mango L'alternativa a les postres japoneses que va estar de moda l'estiu passat, torna trepitjant fort. Aquesta versió del dolç asiàtic elaborat a partir de mochigome, un petit gra d'arròs, que es pica fins a convertir-ho en una massa tova a la qual se li dona la forma desitjada, està farcida de gelat amb sabor de coco o mango i empolvorat amb midó de blat de moro.