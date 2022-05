La Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) ha analitzat aquest dimarts la situació actual a nivell internacional i a Espanya respecte al Monkeypox (La verola del mico) i s'han posat en comú els casos en estudi que estan actius. En aquest moment, tots els casos son lleus, indiquen des de Sanitat. Salut Pública no ha pres cap decisió sobre la vacunació als casos confirmats i els seus contactes estrets o sobre l'administració d'antivirals.

En aquest sentit, l'òrgan del qual formen part el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, ha indicat que "ha continuat avançant i debatent" les línies d'acció global, des del consens, que formaran part de l'Estratègia de Salut Pública.

Encara que, la setmana passada, el departament que dirigeix Carolina Darias avançava que estava valorant i analitzant "diferents opcions terapèutiques en funció de la seva viabilitat i efectivitat, com a antivirals i vacunes", per al tractament dels casos de verola del mico detectats a Espanya, finalment aquesta tarda la Comissió de Salut Pública no ha comunicat cap decisió sobre aquest tema, segons informa El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona

En altres països, com el Regne Unit, el ministre de Sanitat, Sajid Javid, ja ha anunciat que posaran a la disposició de les persones que hagin donat positiu i dels seus contactes més estrets les més de 4.500 dosis de la vacuna que té, i, en previsió que el brot pugui anar a pitjor, ja ha anunciat que en compraran més, encara que no s'ha donat una xifra concreta.

Espanya, el país amb més casos

A Espanya, el país amb més casos d'Europa de moment, el Ministeri de Sanitat ha informat aquest dimarts que l'Institut de Salut Carlos III ha confirmat 51 casos positius a orthopoxvirus dels quals 20 s'han confirmat com a verola del mico després de la seqüenciació parcial del virus i els altres 31 estan a l'espera de resultats de seqüenciació.

Aquesta mateixa tarda, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, a l'entrada al ple del Senat, ha assegurat que a Espanya ja s'estan detectant més casos negatius del virus del mico que positius, per la qual cosa confia que la tendència es mantingui. "S'està monitorant. La vigilància ha funcionat correctament i els serveis de les comunitats autònomes estan realitzant una labor molt bona. A més, estan arribant les mostres de manera gradual", ha recalcat Darias.

La titular de Sanitat ha recordat que a Espanya ja es recomana l'aïllament dels casos positius, el no contacte amb mascotes i minimitzar els contactes físics per a frenar els contagis. Sobre la vacunació de la població, la ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha assenyalat aquest dimarts que, malgrat els casos detectats, el Govern no es planteja vacunar de la verola als menors de 40 anys no immunitzats prèviament després de l'erradicació de la malaltia.

Protocol de Sanitat

Segons el protocol elaborat per Sanitat, les persones contagiades amb el virus de la verola del mico (MPXV) o que estiguin en investigació hauran d'aïllar-se a casa i només podran sortir per a anar al metge, mentre que els seus contactes no hauran de fer quarantena però sí que reduir al màxim les interaccions i utilitzar de manera constant la mascareta.

Així consta en el 'Protocol per a la detecció precoç i maneig de casos davant l'alerta de verola dels micos (monkeypox) a Espanya' elaborat ja fa dies pels tècnics de la ponència d'alertes del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que estableix una sèrie de mesures de control per a tallar la transmissió del virus. Així, seran sospitosos els que presentin un exantema vesicular i algun dels símptomes clàssics de la MPX, com són febre, mal de cap, muscular, ganglis inflamats o cansament, una vegada descartades altres patologies.

Els probables seran els que, a més de complir aquest criteri, en els 21 dies abans d'iniciar símptomes hagin tingut un contacte estret amb un cas confirmat o encara en investigació, o bé hagin mantingut relacions en contextos sexuals de risc, o bé tenen història de viatge a zones endèmiques d'Àfrica occidental o central Cap serà cas confirmat fins que ho determini una prova de laboratori PCR per a MPVX.