El centre de dia del Centre Geriàtric Maria Gay de Girona ofereix una atenció integral i personalitzada a persones grans amb diferents graus de dependència. L’objectiu és ajudar-les a mantenir o millorar el seu grau d’autonomia, contribuint a que gaudeixin en companyia i donant suport a la seva família o cuidadors.

Al centre s’organitzen diferents tipus d’activitats al matí i a la tarda, dissenyades per professionals especialitzats, per combinar el vessant lúdic amb el terapèutic. Algunes de les activitats que es fan són: gimnàstica de manteniment, rehabilitació, estimulació cognitiva, teràpia ocupacional, tallers de premsa i lectura, grups de conversa, jocs de taula, tardes de cinema, treballs manuals, etc.

A més, aprofitant la ubicació cèntrica al Barri Vell de Girona, també s’organitzen sortides en ocasions especials com la diada de Sant Jordi, Temps de Flors o les Fires de Sant Narcís, i per visitar exposicions o participar en les Jornades per la Gent Gran.

Instal·lacions compartides

El fet que el centre de dia es trobi integrat a les instal·lacions del Centre Geriàtric Maria Gay és un gran avantatge, ja que permet que les persones grans que hi acudeixen es beneficiïn dels serveis generals de la residència. Alguns a destacar són els d’atenció mèdica i d’infermeria, supervisió de dieta i administració de medicació, atenció psicològica i social, restauració, etc. També gaudeixen d’equipaments comuns com la sala de rehabilitació i fisioteràpia per ajudar als usuaris a millorar la mobilitat corporal; la sala de jocs per fer-los passar una bona estona; la cafeteria per descansar i prendre alguna cosa; la biblioteca; o el jardí, amb hort urbà, entre d’altres.

A més del centre de dia, que disposa de servei de transport adaptat porta a porta, el Centre Geriàtric Maria Gay compta amb residència assistida, estada sociosanitària, hospital de dia i servei d’atenció domiciliària, proporcionant un ampli estol de serveis per a les diferents necessitats que puguin tenir les persones grans i les seves famílies.

El model d’atenció i els serveis han fet que el Centre Maria Gay fos guardonat el desembre de 2019 amb el Premi Avedis Donabedian 2020 a l’«Excel·lència en qualitat en atenció sociosanitària i a les persones amb dependència». Cal afegir també que els residents i els familiars qualifiquen amb més d’un 9 sobre 10 aspectes com el tracte, la intimitat i l’autonomia, l’atenció rebuda i la feina duta a terme pel personal.