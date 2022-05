La directora de la residència i centre de dia Can Regàs, ubicada a la carretera Santa Eugènia, destaca la qualitat humana i la vocació de treball com a tret diferencial d’aquest centre dedicat al benestar de les persones de la tercera edat.

En el context actual, tant a la gent gran com a les famílies els costa fer el pas d’anar a una residència. Com ha afectat la pandèmia?

Sí, la pandèmia ha fet molt de mal a tots nivells, però a les residències encara més. Sembla que hàgim retrocedit en el temps i que hagi tornat la mentalitat que anar a una residència és l’últim recurs. Les famílies han après a conviure amb la seva gent gran i han vist que durant la pandèmia hi ha hagut molts períodes en els quals hem hagut d’aïllar a la gent gran dins les residències. És important tornar a construir valors envers les residències, ja que aporten un servei molt útil a la societat. I ara, després de 2 anys de pandèmia, tot i que sembla que s’està tornant a la normalitat en tots els aspectes, en el cas de les residències encara costa.

Com estan treballant per canviar-ho?

Per canviar aquesta tendència, Can Regàs és una residència per sentir-s’hi com a casa, on els residents estiguin segurs, cuidats, assistits, únics i sobretot actius en la mesura de les possibilitats de cada un. L’activitat és imprescindible per la gent gran, no es tracta de fer maratons, però normalment la gent gran a casa es va tornant cada cop menys activa i acaben perdent autonomia.

Quines accions desenvolupeu per redreçar aquesta tendència?

Mirem de crear un ambient idoni per fer sentir a les persones que viuen a Can Regàs com el que són: persones. Cada una amb les seves preferències i manies. Els nostres serveis no només es limiten a l’àmbit sanitari i assistencial, sinó que van més enllà i oferim un ventall de possibilitats per tal de fer-los feliços. L’equip humà és el que aconsegueix que el resident se senti còmode, com a casa, i alhora pugui anar mantenint la seva autonomia el màxim de temps possible. A més, intentem sortir de la rutina fent tota classe d’activitats per apropar la ciutat de Girona als residents.

Què destacaria de totes les activitats que realitzen?

Una de les activitats estrella que agrada a tots, és la teràpia canina. Quan venen els gossos a Can Regàs tots els residents hi participen. Els animals, i en concret els gossos, tenen un poder especial sobre les persones, els desperten moltes emocions i reaccions diverses, que en condicions normals no passarien. També agrada molt el dia que fem alguna activitat diferent, ja pot ser un concert o un vermut abans de dinar, els alegren molt el dia. Per exemple, la setmana passada van venir a cantar dues cantants del conservatori amb una gran trajectòria, que ens van deixar bocabadats amb les seves veus. Tota activitat que surti de la monotonia els activa i és beneficiosa pel resident. Com a anècdota, quan hi ha activitats especials, sembla que als residents els passin els mals. L’objectiu principal és que els nostres residents puguin viure aquesta etapa de la vida el més intensament possible dins les seves possibilitats. Encara que sigui la darrera etapa de la vida, no deixa que l’hagin de gaudir i sobretot conservant la millor qualitat de vida possible.

Què predonimna en el dia a dia dels residents?

L’activitat que més els conserva l’autonomia és l’activitat física, ja que és en la que hi participen més usuaris. El fisioterapeuta s’encarrega de dur a terme aquesta activitat física, sigui de manera individual o en sessions grupals, i els residents valoren molt aquest exercici setmanal que fem a la residència. D’altra banda, el gruix de la nostra activitat resideix en els tallers diaris que fem, ja siguin de memòria, psicomotricitat, estimulació cognitiva, pintura, manualitats, tenir cura de l’hort o les tardes de cinema o bingo.

Com ho fan per tal que la gent gran continuï vinculada amb la ciutat?

Hem apostat per una residència cèntrica, al mig de la ciutat, defugint d’entendre que la gent gran sigui un col·lectiu que visqui apartada de la realitat, allunyada del seu entorn habitual. Al llarg de l’any portem totes les activitats que la ciutat ens ofereix i les traslladem a dins la residència, per tal que els residents continuïn actius i conscients del que està passant a la ciutat. Per exemple, participem a Temps de flors de manera simbòlica, però fem partícips als residents de l’activitat per tal d’involucrar-los

Què fa diferent i especial Can Regàs de la resta de residències?

Segurament la diferència principal la fan les persones que treballen a Can Regàs, un equip humà, professional i que gaudeixen amb la feina que fa. Això es tradueix amb un tracte personalitzat amb cada resident. Ens dediquem a les persones que viuen en la residència en la mesura que calgui.