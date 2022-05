L'ansietat per menjar es caracteritza perquè la persona que la pateix sent una gran necessitat de menjar, quelcom que apareix de manera impulsiva i incontrolada. La persona sent que necessita menjar, encara que realment no tingui gana, per a poder satisfer “alguna cosa” que li està pertorbant. I aquest “alguna cosa” es tradueix en un conflicte emocional que no està resolent de manera adequada, per tant, el subjecte menja per a omplir unes necessitats emocionals.

Quines són les causes d’aquest trastorn alimentari?

La baixa autoestima.

La mala gestió de les emocions.

Excés d’autocontrol.

Entendre el menjar exclusivament com una font de plaer.

Un cop trobada l’arrel del problema, volem donar-te cinc consells per minvar aquesta necessitat de menjar i no dependre d’ella.

Deixa de consumir sucre

Aquesta substància és vuit vegades més addictiva que la cocaïna. Consumir sucres habitualment fa que tinguis una necessitat de continuar fent-ho quan no ho fas, ja que et sents esgotat i necessites quelcom per reactivar-te. La indústria alimentària l’afegeix en altres aliments per fer-la encara més addictiva i, a la vegada, atractiva al paladar. També s’aconsella abandonar el consum de qualsevol edulcorant, tot i que és una opció més vàlida que el sucre.

Deixa de fer tants àpats

Si et lleves sense gana, no consumeixis aliment. No cal fer cinc àpats al dia com portem tota la vida escoltant. El més important és fer cas al teu cos i quan tinguis fam menjar. Tanmateix, cal dir que és recomanable menjar més; que no és el mateix que fer més àpats. Així, per exemple, arribaràs al dinar sense tanta gana.

Deixa de consumir pastissos amb farines refinades

Encara que siguin dolços amb farines de sabors, edulcorants o elaborats amb dàtils… la dolçor que tenen fa crear una addicció a ells.

Deixa d’estar avorrit a casa

Una forma de deixar d’estar avorrit és veure el menjar com una font de plaer. Per exemple els estudiants, després de tantes hores d’estudiar acudeixen als aliments per desconnectar. Però no és un hàbit saludable. La millor manera de resoldre-ho és fent esport. Busca distreure’t amb amics, la teva parella o els familiars.

Controla l’ansietat amb aliments saludables

Una solució per a l’ansietat no és deixar de menjar perquè quan ho facis et cruspiràs qualsevol cosa. El millor consell és no quedar-te amb gana. Menja’t un entrepà, una amanida, fruita o verdura, però menja quelcom per saciar-te.