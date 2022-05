L’OMS (Organització Mundial de la salut) defineix l’envelliment actiu com el procés d’optimització d’oportunitats de salut, participació i seguretat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen.

Sabem que tots arribarem a envellir abans o després, l’important per tant és plantejar-se i saber de quina forma i en quin estat volem arribar a la vellesa i com volem gaudir d’ella. Els nostres hàbits d’activitat física, alimentació o comportament influiran molt en això, per la qual cosa és essencial considerar alguns factors que poden ajudar-nos a millorar.