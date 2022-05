Moltes persones grans tenen gossos a casa amb la finalitat de sentir-se més acompanyats i, fins i tot, contribuir a pal·liar les possibles malalties que pateixin. Un animal sempre pot aportar molts beneficis i més en la gent gran, sobretot aquelles persones que ha de conviure en solitud. Un gos sempre és un bon animal i no només per fer companyia sinó per a la pràctica de determinades teràpies. Si diuen que l’exercici físic és fonamental, un gos ens pot ajudar en aquest objectiu sense necessitat d’haver-lo de fer sortir al carrer. La teràpia es pot fer a casa.

Són casos en els quals no totes les races de gos són idònies, per possibles problemes de mobilitat i autonomia de cada persona. I, quines races són les més idònies? Una de les races de gos més recomanada per a les persones majors és la Schnauzer, que té una gran capacitat d’adaptació a l’estil de vida de cada persona. A més, és molt intel·ligent, sociable, afectuós i tranquil a casa. Una altra bona opció és el Caniche. Entre les seves particularitats figuren la seva gran intel·ligència i petita grandària. El Pug o Carlino és un ca molt tranquil i que, a més, es caracteritza per ser noble i tenir una manera de ser molt adorable. A més, no requereix fer molt d’exercici. A aquest llistat se suma al seu torn el Bichón maltès, que és molt amigable, així com el Cavalier king Charles spaniel, que és molt tendre i afectuós amb qualsevol persona, però especialment amb els ancians i els nens. Les persones majors tenen un bon amic i aliat en el Golden retriever. Malgrat la seva gran grandària, és un gos molt feliç i amb un caràcter molt afable, a part d’intel·ligent i de fàcil convivència. Aquest rànquing es tanca amb el gos Llabrador, que és dòcil, encara que no el sembli per la seva grandària.