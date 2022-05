Un dels principals problemes amb els quals ens trobem quan comencem una dieta és donar-li la continuïtat que necessita perquè funcioni i comencem a veure els resultats, per això, sempre s'ha dit que un dels grans canvis físics comencen amb la fortalesa mental.

Un dels trucs que més funcionen per assolir l'èxit és posar-se metes realistes a curt termini. Seguir-les pot marcar la diferència per aconseguir fer un canvi físic en profunditat, de fins a 10 quilos en quatre setmanes.

Un exemple pràctic: per tenir un cos escultural, l'ideal és fer entre 4 i 6 sessions d'entrenament de força a la setmana. Si comencem amb aquest objectiu, el més probable és que no ho aconseguim, ja que el més probable és que ens fem mal o que no estiguem preparats per aquest ritme de treball i acabem deixant-ho. El millor és fixar-se un calendari amb dos o tres entrenaments setmanals i anar augmentant a mesura que es millori l'estat físic.

Amb la dieta, es pot seguir el mateix patró. Pels que estan començant una dieta, el més aconsellable és posar un dia de descans al mig, és a dir, fer dieta 7-8 dies seguits i descansar el següent, per tornar a començar amb la dieta l'endemà.

Una de les recomanacions quan es comença un canvi d'hàbits per aprimar-te i sentir-te millor, és sortir a caminar una estona cada dia, hidratar-se molt bé amb aigua i dormir 7 hores diàries per garantir un bon descans.

L'alimentació és un altre dels pilars per assolir aquest objectiu. Portar una dieta equilibrada i variada, amb verdures i sense productes processats, és essencial per millorar l'estat físic i la salut.

Perquè totes aquestes recomanacions ajudin a aconseguir l'objectiu és molt important seguir una rutina tant a l'hora de menjar com a la de despertar-se, anar a dormir i fer exercici. Acostumar el cos a uns horaris és primordial per sentir més energia.