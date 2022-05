El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, es van reunir la setmana passada amb representants dels municipis per impulsar l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària. Es tracta d’un òrgan per millorar l’atenció integrada a la gent gran i a les persones amb discapacitat, amb problemes socials derivats de la salut mental i a aquelles que tinguin necessitats complexes. Un dels objectius específics és transformar l’atenció a les residències. «Les necessitats de salut no acaben avui i llavors comencen les socials. Les necessitats de les persones són contínues», va destacarArgimon.

Els departaments de Salut i Drets Socials volen implicar el món local en la futura Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i s’han reunit aquest dilluns al Palau de Pedralbes amb representants de les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). L’objectiu és que aquestes administracions i entitats municipals formin part del Comitè de governança territorial / món local, un dels òrgans encarregats de posar en marxa la creació de la futura agència. La voluntat de les institucions és donar una resposta de qualitat i equitativa a les persones amb necessitats d’atenció complexes. «Atendre de la millor manera possible els ciutadans, especialment aquells que es troben en una situació de més vulnerabilitat», va remarcar la consellera. Entre els objectius específics de la futura agència, hi ha transformar els serveis residencials perquè responguin als projectes vitals de les persones usuàries i promoure’n la desinstitucionalització