L’Hospital de Sant Pau posarà en marxa abans del 2025 un dispositiu per atendre persones en situació de fragilitat, la majoria dels quals són gent gran, amb Urgències i sala d’operacions, entre altres serveis. La idea és que l’actual Dispositiu d’Atenció a la Fragilitat del Servei d’Urgències (DAFSU) passi a ser un «petit hospital», destaca el director gerent de Sant Pau, Adrià Comella, que va presentar l’estratègia dels propers anys. També abans del 2025, l’hospital planificarà una segona fase d’ampliació, amb un nou edifici que afegirà 35.000 m2 als 110.000 m2 actuals. En innovació, aposta per invertir sobretot en àrees que ha identificat d’excel·lència: neurociències; cardiovascular; teràpies gèniques i hematologia i cirurgies complexes.

Un dels objectius estratègics, destaca Comella, que es marca l’Hospital de Sant Pau és «obtenir els millors resultats per a la població de referència». Sant Pau és l’hospital de referència per a una població de 400.000 persones en l’àmbit comunitari i de 700.000 pel que fa als serveis altament especialitzats (terciarisme). Un de cada quatre pacients de l’hospital té més de 65 anys. Per això un dels projectes principals dels propers anys serà la Clínica d’urgències d’alta resolució per a l’envelliment, amb el nom provisional de Qcare. L’hospital vol aprofitar l’experiència del DAFSU per prevenir complicacions en pacients vulnerables i que són l’únic centre fora del continent americà amb l’acreditació GEDA (Geriatric Emergency Department Accreditation) per fer «un pas més», van assenyalar els responsables del centre en la presentació de l’estratègia dels propers anys.

La previsió és que aquesta clínica es posi en marxa abans del 2025, tot i que encara s’ha de construir l’edifici, que tindrà entre 3.000 i 4.000 metres quadrats. El pressupost previst es mourà entre els 12 i 14 milions d’euros.

En aquesta primera fase d’ampliació, es renovaran i adequaran més de 5.000 m2, com algunes àrees de l’hospital i el campus docent. En una segona fase, l’hospital planteja un nou edifici de 35.000 m2. En els propers anys, s’ha de planificar aquesta ampliació amb la idea d’obrir més quiròfans –una de les limitacions actuals, amb un total de 22- i més espai per a l’atenció maternoinfantil, entre altres.Com a hospital terciari d’alta complexitat, l’hospital vol refermar la posició capdavanera en els camps on identifica que excel·leix. Els objectius són «créixer en el mapa d’alta complexitat de Catalunya», «contribuir al sistema de salut» i «incrementar la recerca d’impacte».