L’activitat física és un factor clau per a la bona salut de les persones grans. La mobilitat és un element que s’ha de portar a la pràctica de manera diària en les condicions que es pugui. Ja sigui per dins de casa o a l’exterior cal que cada dia es faci exercici i no es limiti el cos. Si no és possible l’autonomia hi ha en el mercat també diferents elements per garantir la mobilitat. No cal renunciar a res.

Arran de la pandèmia i del primer confinament molta gent va haver de fer exercici físic dins de les llars. I les persones grans també. Hi ha alternatives per a mantenir una activitat esportiva a casa, practicant una sèrie d’exercicis senzills que els reportarà grans beneficis i els ajudarà a mantenir-se saludables tant físicament com mental. Sempre hem de tenir en compte les condicions físiques de cada persona. No tothom és igual i menys quan ens fem grans. Per tant, també a l’hora de fer exercici físic cal tenir present quina condició tenim i quins problemes poden arrossegar. No obstant, sempre és important seguir unes pautes d’acord amb les nostres pròpies possibilitats. Una altra opció és posar-nos en mans de professionals com poden ser els fisioterapeutes. Ells es poden ajudar en la millora física amb diverses sessions. L’activitat reporta molts beneficis per a la salut física dels majors. Una senzilla rutina d’exercicis a casa: Millora les funcions cardiorespiratòries de les persones majors, veient reduïdes, per exemple, la hipertensió o el risc d’infarts.

S’incrementa la capacitat pulmonar. Enforteix l’aparell locomotor, afavorint la mobilitat articular, reduint els dolors d’esquena o prevenint l’osteoporosi Contribueix al manteniment de les funcions congestives.

Així mateix és essencial mantenir una dieta saludable combinada amb una activitat física adequada. Realitzar una rutina d’exercicis és important també per a la ment. L’ansietat, l’estrès i la por poden combatre’s millor amb una mica d’esport. Una activitat física bàsica ajuda a millorar el sentit de l’humor i augmenta l’agilitat mental. A més, és favorable per a l’autoestima i l’estat d’ànim, i facilita la conciliació del somni. La majoria dels experts en salut mental coincideixen que la pràctica de qualsevol mena d’activitat esportiva és un dels tractaments psicològics més efectius, tant en termes de salut com en costos econòmics. Així, realitzar esport de manera habitual: Redueix l’ansietat i l’estrès i les seves conseqüències (irritabilitat i mal humor).

Incrementa la capacitat de saber plantejar i afrontar metes realistes.

Millora l’aprenentatge, la concentració, la memòria i l’estat d’alerta.

Augmenta l’autoestima (en millorar la imatge corporal).

Desenvolupa l’esperit de superació.

Allibera endorfines, que proporcionen sensació de plaer i benestar.

Brinda entreteniment i diversió.

Aporta eines per a aprendre a superar el fracàs. Tot plegat seguint aquestes pautes tot seran beneficis saludables.