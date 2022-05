Viure més. Longevitat. Prolongar la vida és un dels anhels i reptes permanents de la humanitat i, per tant, de la medicina. Ara bé, a quin preu? La societat espanyola es pot enorgullir d’aconseguir la segona posició en el rànquing de països amb l’esperança de vida més llarga. Però, i sempre hi ha un però, si mesurem aquesta expectativa en funció d’arribar a vell amb una vida lliure de discapacitat, caiem a posicions pròximes al 15 o el 17. I és molt important. I aquesta circumstància no depèn tant de la genètica -d’evolucionar com espècie- com d’elements transversals que venim a denominar estil de vida.

La mateixa longevitat de la raça humana ve determinada en no més d’un 25% per la genètica, i en un 75% per condicionants que tenen més a veure amb l’estil de vida. De no ser així, difícilment podríem explicar com en tot just dos o tres generacions hem passat de viure una mitjana de 40 anys als 80 anys actuals. Això no s’aconsegueix per factors genètics perquè la genètica d’aquestes generacions és exactament la mateixa, pràcticament no hi ha hagut canvis. I aquest fet obre una porta determinant per als professionals. Cal actuar de manera decidida sobre aquests altres factors que representen el 75% per a aconseguir, davant una genètica favorable, que puguem continuar vivint molts anys, fins i tot més dels que actualment aconseguim, i fer-ho amb molt bona qualitat de vida.

Mantenir l’autonomia

En Geriatria l’accent fonamental es posa en el grau d’autonomia dels nostres pacients. Una autonomia que es concreta en quatre camps fonamentals: capacitat física, capacitat mental, situació afectiva -els humans som animals socials- i entorn socioeconòmic. Aquests quatre factors són determinants a l’hora d’aconseguir una bona qualitat de vida i, per tant, un bon envelliment. Més important fins i tot que les possibles malalties que sofreixi la persona. La pròpia Organització Mundial de la Salut defineix l’envelliment saludable en termes d’absència de dèficit funcional i no d’absència de malalties. L’envelliment saludable el mesura realment la capacitat de l’ésser humà de ser autònom. Molt per sobre de les moltes o poques malalties que afectin cada persona.

L’objectiu en termes d’envelliment saludable es mesura en els paràmetres que permeten prolongar la capacitat de l’ésser humà de ser autònom i minimitzar la dependència. Aquest és l’element bàsic de l’envelliment saludable. Un pot tenir moltes malalties i tenir una bona qualitat de vida i un bon envelliment si es manté autònom. Moltes persones associen la idea de la dependència a, per exemple, un ancià en una cadira de rodes. Una persona amb problemes de mobilitat, que no pot pujar o baixar escales i viu en un tercer pis sense ascensor. Però no ens equivoquem: la dependència no és la cadira de rodes. La dependència són les mancances de la seva llar de residència o la falta de recursos que li fan viure en una presó. I aquesta limitació física serà la que acabi incidint sobre les seves altres capacitats funcionals. Perquè si no es pot moure deixarà de fer altres activitats i correrà el risc d’entrar en fases depressives que poden acabar deteriorant fins i tot les seves capacitats mentals... Empitjorarà, inqüestionablement, la seva qualitat de vida. Però el problema real no depèn de l’edat.