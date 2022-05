Una herència pot canviar les relacions familiars?

Si heretes, has de donar les gràcies perquè han pensat amb tu i et deixen alguna cosa. El que passa és que és molt complicat perquè molta gent no ho entén i té més tendència a queixar-se que no pas a ser agraïda.

I tenen drets els pares a desheretar els seus fills?

Si els fills o les filles no s’han portat bé amb els pares, sí. Això ja està previst en el Codi Civil de Catalunya, l’article 451-17, que diu això precisament: «es pot desheretar sempre hi quan es reuneixin les condicions que diu aquest article»; per causes d’indignitat, la derogació d’aliments del taxador, el maltractament greu del taxador al seu cònjuge o convivent... Però això també és un aspecte complicat perquè aquests casos arribat el moment, s’han de demostrar.

La falta de contacte pot deixar un fill sense herència?

Si és per culpa del fill o filla, sí. S’han de reunir els requisits que exposa el Codi Civil de Catalunya però indiscutiblement es pot treure la legitima i desheretar aquella persona.

L’herència legítima, que a Catalunya és del 25% (a Espanya és del 33%), és obligatòria?

La legítima és obligatòria. És la part de l’herència del difunt que dona dret a determinats hereus, per tant, és així. El que passa és que depèn de a quins territoris, els percentatges poden ser diferents i cada autonomia es regeix en funció de la seva regulació, com és el cas de Catalunya. El dret comú és el que no té la regulació autonòmica i per tant, s’aplica l’establert.

Cada vegada hi ha més herències que s’atorguen en vida?

Això succeeix tot i que el que es fa ara és el pacte successori: es posen d’acord els pares i els fills i se’ls diu «el dia que em mori tindràs dret a això». Això ve regulat pel Codi Civil de Catalunya i s’inscriu al Registre de la Propietat, un cop signat davant de notari ja no es pot canviar si no hi ha un mutu acord entre pares i fills

Vostè que té experiència en aquests casos i coneix molt bé la legislació, quin és el consell que li agrada donar?

Tothom s’hauria d’assessorar molt bé a l’hora de fer testament. Moltes vegades, el testament no agrada als hereus però bé, amb això nosaltres, no hi podem fer res. Les persones que fan el testament donen el que ells consideren que han de donar i això és molt relatiu. De vegades veus testaments que s’han manipulat perquè s’han fet vuit dies abans de la mort i penses ‘ no hi ha dret!’, però si el notari diu que aquella persona era plenament conscient de l’acte que estava realitzant, no hi ha res a fer.

Es poden impugnar aquests casos?

Sí, no obstant això és complicat.

Sap quantes herències pot haver arribat a fer durant els anys de professió?

Moltes, moltes! S’ha de tenir en compte que les herències poden dur molt d’embolic i moltes vegades no és el problema de pares a fills o filles, és un problema perquè també si afegeixen els nouvinguts o nouvingudes a cada família. I després aquí és quan comencen tots els maldecaps. Hi un percentatge molt elevat d’aquests casos.

Té la seva lògica.

Cada família és un món i quantes més persones, més complicat es fa. Cal dir que el testament és una cosa viva i cada època de la vida pot canviar. Pot ser molt diferent fer el testament amb trenta anys, fer-lo als quaranta o als cinquanta o vuitanta.

I quin consell li agrada donar als seus clients?

D’entrada fer el testament, sempre ho he dit. Preveure el que es vol fer i com es vol fer. Perquè moltes vegades es pot parlar amb els fills però això també té els seus pros i contres. Si es vol fer un pacte successori s’ha de parlar amb els fills els agradi o no perquè el més complicat de tot és tenir a tothom content. Quan hi ha embolics, els advocats estem per posar-hi pau per molt que, a vegades, costi.