El Departament de Salut ha informat aquest dijous que s’han confirmat quatre casos de verola del mico a Catalunya en les últimes hores. Tots tenen vinculació amb altres positius detectats a l’Estat. Aquests són els primers casos confirmats a Catalunya. A l’Estat se n’han detectat diversos, la majoria a la Comunitat de Madrid.

Per qüestions de privacitat, Salut no donarà dades de les persones afectades. El procés per confirmar els casos sospitosos de verola del mico requereix estudis que no són immediats. Els casos sospitosos que la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya classifica com a tals els comunica al Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries. S’envien les mostres i es fan les anàlisis corresponents.